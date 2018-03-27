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Кори Шнайдер: Кинкэйд в последние полтора месяца демонстрирует потрясающий хоккей
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Кори Шнайдер: Кинкэйд в последние полтора месяца демонстрирует потрясающий хоккей 

Советский спорт 25 минут назад
— На этом этапе речь не идет об отдельном хоккеисте. Сейчас надо думать только о команде и делать то, что принесет ей пользу. А Кинкэйд в последние полтора месяца демонстрирует потрясающий хоккей. Даже если бы я играл хорошо, Кинкэйд должен был претендовать на место в воротах.
Мне сейчас надо тренироваться, работать, делать все, чтобы быть готовым выйти на площадку, когда придет мой черед. Посмотрите на «Питтсбург». Команда два раза подряд завоевала Кубок Стэнли, и ей были нужны оба вратаря. Никто не знает, что может случиться.
Кинкэйд выиграл два спаренных матча у лидеров. Я считаю, что его вклад в победу в этих поединках был ключевым. Он чувствовал игру, а когда такое происходит, он действует очень уверенно, — цитирует Шнайдера официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Нью-Джерси» набрал 86 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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