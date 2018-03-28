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Игнатьев: «Россия в матче с Францией выглядела гораздо лучше, чем с Бразилией»
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Игнатьев: «Россия в матче с Францией выглядела гораздо лучше, чем с Бразилией» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал итоги товарищеского матча с Францией (1:3).
— Наша команда выглядела лучше, чем в игре с Бразилией. Если в предыдущем матче мы только оборонялись и делали все возможное, чтобы не пропустить и не доводили дело до проявления своей сущности, своего «я», то сейчас все было по-другому: мы атаковали, выстраивали комбинационные задачи в середине поля, действовали гораздо увереннее, быстрее. При этом в плане реализации командной игры в обороне в первом тайме мы выглядели надежно: и защитники, и два «бортовых» закрывали зону. Однако были не особо активны в атаке — нам не хватало игрового мастерства отдельно взятых футболистов. Но все равно это было гораздо лучше, чем в поединке с бразильской сборной. Самое главное — в раскованности и надежности мы превзошли самих себя в предыдущей игре.
— Что скажете по поводу голов в наши ворота?
— Во втором тайме решили играть более агрессивно в атаке, стали большими силами атаковать — при этом потерялась стройность игры в обороне. Контролируя зоны, мы перестали контролировать игроков в этих зонах — в образовавшееся пространство стали врываться футболисты сборной Франции. И, конечно же, Россия допускала все те же самые огрехи, о которых говорим постоянно: мы очень слабо здесь сыграли в обороне. С точки зрения индивидуальных качеств и групповых взаимодействий в обороне все выглядело так же, как и раньше. Это снова вызывает тревогу. Наши защитники не проявили всего того, что необходимо для успешной игры против таких грандов, как Бразилия и Франция. В оставшееся перед чемпионатом мира время здесь необходимо исправлять ситуацию.
Напомним, что голами в ворота сборной России отметились Килиан Мбаппе (дубль) и Поль Погба. За хозяев единственный мяч забил Фёдор Смолов.
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