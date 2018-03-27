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Маскота «Трактора» не аккредитовали в Уфе
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Маскота «Трактора» не аккредитовали в Уфе 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
27 марта в Уфе состоится седьмой поединок полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарин по хоккею между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Накануне решающей игры стало известно о том, что в аккредитации на матч было отказано маскоту челябинского клуба Белому мишке.
При этом известно, что сначала в уфимском клубе забанили талисмана «Трактора», а затем и не выдали аккредитации женской группе поддержки челябинцев. Кроме того, им было отказано в участии в предматчевой шоу-программе, сообщает Чемпионат.Com. Известно, что в «Салавате» причины отказа не объясняют.
Напомним, что во вторник, 27 марта в Уфе команды определят последнего участника финала Восточной конференции. На данный момент, счет в серии 3:3. Победитель полуфинала в финале конференции сыграет с казанским «Ак Барсом».
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