Серийный спасатель котов: американец вышел на пенсию и теперь снимает животных с деревьев

Кошки часто забираются на дерево, а обратно спуститься уже не могут. Тогда их либо снимает какой-нибудь смельчак, либо спасателей вызывать приходится. Но жители Батон-Руж, штат Луизиана, за своих котиков могут не беспокоиться — им на помощь всегда придет Рэндалл Колб (Randall Kolb), 64-летний пенсионер, который последние четыре года своей жизни посвятил спасению котиков.

Источник: Oddity Central

Рэндалл Колб, или, как его теперь называют, Спаситель Кошек, нашел свое призвание в 2014 году, всего через два дня после того, как вышел на пенсию. Возле его дома в Батон-Руж на дерево залезла кошка и провела там два дня в ожидании хоть кого-нибудь, кто сможет ее оттуда снять. Тогда ей на помощь и пришел Рэндалл. После этого случая мужчина задумался о спасении братьев наших меньших и научился лазать по деревьям, а потом и вовсе купил специальное оборудование. С тех пор он спас 150 кошек, причем совершенно бесплатно.

«Я спасаю кошек бесплатно, потому что люблю животных и не хочу, чтобы они страдали только из-за того, что у кого-то нет денег, — пишет Колб на своем сайте CatRescueGuy.com. — Я вышел на пенсию, и у меня есть на это время. Это дело приносит мне массу удовольствия».

«Для меня очень важно, чтобы люди знали, что я спасу их кошку, даже если они не могут заплатить за это. По этой причине я отказываюсь от любого вознаграждения. Если вы готовы что-то дать, я рекомендую вам сделать пожертвование в любую организацию по защите животных».

Некоторые люди наивно полагают, что любая кошка может самостоятельно спуститься с дерева, но это не так. Хотя их когти и подходят для того, чтобы на дерево взобраться, для спуска это не лучшие инструменты, говорит Колб, и некоторые животные даже не знают, как слезть. А если бы знали, то не сидели бы на деревьях в плохую погоду и без еды.

«Все кошки — прирожденные альпинисты, но, когда дело доходит до спуска, некоторые знают, что делать, а другие — нет», — говорит Колб.

Колб говорит, что спасение животного всегда зависит от его характера и от дерева. Даже в идеальных условиях спасение занимает не менее 30 минут. А если животное не идет на контакт, то Рэндалл может потратить часы на то, чтобы заслужить доверие кошки. Мужчина говорит, что он старается использовать наименее стрессовые для животного методы спасения — например, приманивает едой.

На вопрос, почему он занимается таким опасным делом, вместо того чтобы наслаждаться отдыхом на пенсии, мужчина отвечает, что «это необходимо».

«Когда я спасаю кошку, я спасаю как минимум одного человека, а иногда и целые семьи. Люди, которые любят свое домашнее животное, часто страдают намного больше, чем сама кошка, и мне очень приятно возвращать животное и тем самым радовать людей».