Вячеслав Быков: Серию выиграют армейцы. В седьмом матче

Вячеслав Быков имеет отношение ко всем пяти командам, продолжающим борьбу за Кубок Гагарина. Играл за «Трактор» и ЦСКА. Тренировал московских армейцев, а с «Салаватом Юлаевом» и СКА завоевывал Кубок Гагарина, убирая с пути «Ак Барс». Мы попросили Вячеслава Аркадьевича поделиться мнением об армейской серии.

СРАВНЮ КАПРИЗОВА С РАДУЛОВЫМ

— Противостояние СКА и ЦСКА называют дерби всея Руси… — Это на Западе. Болельщики на Востоке с такой постановкой вопроса не согласятся. Для них самое главное дерби — зеленое, «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

— Которое теперь под угрозой срыва. По «вине» «Трактора», разгромившего в шестом матче Уфу — 7:1. — Это делает седьмой решающий матч интереснее вдвойне. Уфимцы наверняка забудут разгром и вылетят на лед с диким желанием взять реванш. Челябинцам же непросто будет выйти из эйфории.

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Павел Дацюк, — Вернемся к армейской серии. Нынче его называют дерби олимпийских чемпионов. Их у СКА вдове больше, чем у ЦСКА. Стало бы, фаворит — Питер? — Да, у СКА команда опытнее и старше. В ней есть яркие лидеры — Илья Ковальчук Никита Гусев . Московские армейцы моложе, но у них амбиций не меньше, а где-то даже больше. Плюс Кирилл Капризов . Прекрасный хоккеист, я любуюсь его игрой и воспитанием. Как он ведет борьбу, работает не на свою статистику, а на команду. Готов сравнить его с Сашей Радуловым.

— Но у Радулова другой темперамент. Он и Капризов — как плюс и минус… — Не скажите. Просто Кирилл не выпячивает эмоции. А внутри у него, как и у Радулова, все кипит. Да, пока с голами у Капризова напряженка. Но и у таких асов, как Ковальчук и Радулов, случались сухие серии. К тому же после этого золотого гола в Пхенчхане на Кирилаа свалилась такая ноша… Уверен, СКА для Капризова станет дополнительным раздражителем.

— А для Максима Шалунова , который не попал в олимпийский состав из листа ожидания? Хотя многие специалисты видели его в сборной… — Конечно. Приведу пример их своей карьеры. После Олимпиады-88 в Калгари ЦСКА едва не проиграл в плей-офф «Крыльям Советов». У нас в команде 15 олимпийских чемпионов, у них один. Плюс тройка Хмылев — Немчинов — Пряхин, которая прошла Кубок Канады-87, но в Калгари ее не взяли. Так «Крылышки» дали нам такой бой, что мы едва не вылетели. Все три матчи серии закачивались буллитами.

— Их тренер Игорь Дмитриев , работавший в сборной с Виктором Тихоновым , наверняка разобрал игру ЦСКА на молекулярном уровне. Теперь то же самое сделает Игорь Никитин , входящий в штаб Олега Знарка… — Конечно, сделает. Но и Знарку известны схемы ЦСКА. Не думаю, что соперники чем-то друг друга смогут удивить, преподнести большие сюрпризы. Многое будет решаться в деталях. У команд первоклассные вратари, исполнители. СКА опытнее, ЦСКА моложе и быстрее.

КОСКИНЕН — ВЫСОКОКЛАССНЫЙ ВРАТАРЬ, НО ШЕСТЕРКИНА ЖАЛЬ

— Не скажется на свежести московских ног затянувшаяся серия с «Йокеритом»? Соперники ведь сыграли не шесть матчей, а семь с хвостиком. — Наоборот. Москвичи остались в тонусе. Они молоды, им не надо много времени на восстановление. Четырех дней вполне достаточно.

— Как СКА под вашим руководством удалось так быстро восстановить силы перед финалом с Казанью после изнурительной серии с ЦСКА из семи матчей? — Когда побеждаешь — забываешь об усталости, фокусируешься на положительных моментах.

СКА все доказал и сэкономил силы на ЦСКА

— Тот финал Западной конференции до сих пор не выветрился из памяти. Откройте секрет — как переломили ход серии после трех поражений подряд на старте? — Назову два момента. Всесторонний анализ и вера. Мы детально все анализировали, без паники и скоропалительных оргвыводов. И с каждой минутой улучшали игру.

— Вы забыли о Ковальчуке, расчехлившим клюшку в четвертом матче. А ведь до этого его критиковали. Особенно после того, как он заехал клюшкой сзади по голени Радулову. — Вспомните Квебек-2008 и поставьте знак равенства. Илья умеет забивать решающие голы. Не зря его тогда назвали самым ценным игроком плей-офф.

— А сам он в чемпионской раздевалке признался, что отдал бы этот приз Евгению Дадонову . Как вы на него глаз положили? — Это отельная история. Вызвали с Игорем его в сборную на матч Евровызова, когда он играл еще за «Трактор». Совсем молоденький, с нашей челябинской хваткой и задором. Я тотчас на него запал. Вспомнил, как сам начинал в ЦСКА в тройке с Мишей Васильевым и Сашей Герасимовым. А когда Дадонов освободился из «Донбасса», сразу пригласил его в СКА. В голове уже крутилось звено Панарин — Шипачев — Дадонов.

— Почему по ходу сезона пригласили из Новосибирска вратаря Коскинена? — Это коллективное решение. Мнения по Коскинену разделились. В его игре были негативные моменты, которые требовалось устранить. Теперь понятно, что с ним мы не ошиблись. Единственное, очень жаль, что за его спиной сидит талантливый вратарь Игорь Шестеркин . Год назад он мог выйти на первые роли, но все-таки ставку сделали на Коскинена. С этим решением не поспоришь, ведь финн — вратарь высококлассный.

СХОДИЛ В ЛУЖНИКИ НА БРАЗИЛИЮ

— Какой СКА сильнее — ваш или нынешний? — Мы завоевали Кубок Гагарина, когда многие авторитетные специалисты утверждали, что СКА не умеет добиваться больших побед. А нынешняя команда Олега Знарка готова выигрывать везде и всегда. Думаю, она сильнее, победного опыта, в том числе международного у нее больше.

— Тогда вопрос в лоб — кто выиграет серию? — Даю ответ в лоб — армейцы. В седьмом матче! Более того, рискну предположить, что эта серия станет скрытым финалом. Как и три года назад.

— Вы в Москву или Санкт-Петербург не собираетесь? Вживую насладиться большим хоккеем? — Так я только что из Москвы. Ходил на футбол Россия — Бразилия. Не был в Лужниках лет 15. Как же там все изменилось-похорошело, не узнать. Еще раз убедился: мой друг Игорь Акинфеев — великий спортсмен.

— Но наши ведь проиграли 0:3… — Зато поняли, что собой представляют на фоне одной из сильнейших команд мира.