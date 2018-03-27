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Лучший менеджер Ярославля живет в «Неформаркете»
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Лучший менеджер Ярославля живет в «Неформаркете» 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Лучший и самый известный менеджер города Ярославля живет в магазине рок— и неформальной атрибутики «Неформаркет». И не говорите, что вы его не знаете!
С Никанором Ивановичем вы знакомы почти наверняка. Имя все еще ничего вам не говорит? Это только потому, что вы не были в магазине, где живет этот знаменитый на весь интернет менеджер. И все еще ничего не понятно? Тогда подскажем: вы наверняка встречали мемы про упоротого лиса, не так ли? Те самые, которые про странное чучело лисы. Так вот, самый настоящий упоротый лис и живет в «Неформаркете». Там не только можно на него посмотреть, но и сделать с ним фото. Есть у Никанора Ивановича и своя страничка Вконтакте, на которой он исправно отвечает (правда, делает это руками остальных менеджеров, потому что у него лапки…лисьи, самые настоящие, лапки).
Помимо незабываемого знакомства с таким необычным менеджером, «Неформаркет» порадует ассортиментом и ценами — кожаный чокер за триста рублей, например. Думаете, так не бывает? Бывает, если вы в Ярославле!
А доехать сюда стоит не только ради знакомства с лисом Никанором и его магазином, но и для того, чтобы погулять по одному из древних городов русских. Можно поехать одним днем и к вечеру уже вернуться в Москву, а можно провести в Ярославле выходные.
Если решите отправиться сюда на уикенд, обязательно погуляйте по центральной улице и загляните в местные кафе — все они самобытны и интересны.
Текст — Алена Моргуновская
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