Товарищеский матч. Россия — Франция. Им есть что доказывать Черчесову

Сегодня сборная России проведёт последний контрольный матч до объявления заявки на ЧМ-2018.

В контексте сборной России как-то даже неловко употреблять эпитет «незаменимые». Частичный отход от дел трёх «армейских» защитников-богатырей этот кружок сузил, но не ликвидировал как класс. Не будем называть фамилий — вы и сами безошибочно назовёте по меньшей мере половину заявочного листа команды на ЧМ-2018. И это не вина Черчесова — беда его. Ассортимент классных исполнителей у него и прежде был, как бы помягче выразиться, небогатым, а травмы основных беков и одного из двух лучших нападающих страны его вконец обеднили.

Результаты нынешних игровых тестов если и способны всерьёз повлиять на летние перспективы «сборников», то отнюдь не всех. Подспудно понимая это, люди, которым вроде как положено молодёжи показывать пример, сами недорабатывают в обороне или нарочито пренебрегают борьбой впереди. Так обнадёживающие 0:0 после первого тайма после второго превращаются в удручающие 0:3.

Хорошо, что остались ещё игроки, которым есть что доказывать. Которые будут, образно выражаясь, газон грызть, получив свой шанс — ради путёвки на Кубок мира. Их присутствие в составе и на поле — одна из главных причин включить в 18:50 телевизор или лично посетить стадион на Крестовском. Больше возможностей проявить себя в сборной у них до объявления составов на турнир не будет. Следующие спарринги она проведёт уже «мировой» обоймой.

Где-где, а на правом фланге обороны у Черчесова широкий выбор: Самедова со Смольниковым пишем, Марио Фернандеса держим в уме. Не случись у «армейца» травмы, Игнатьев с высокой степенью вероятности вызова в сборную не дождался бы — понятно же, что четырёх исполнителей одного профиля тренер на ЧМ не возьмёт, скорее всего сократит этот список вдвое. Но коль скоро судьба даёт такой шанс — изволь за него цепляться! Против Бразилии Владислав не играл по состоянию здоровья, и, может быть, к лучшему. На фоне Франции ему должно быть чуточку проще проявить себя — хотя бы потому, что у неё нет Марсело.

Со времён громкой натурализации и в известной степени сюрпризной поездки на Евро-2016 Нойштедтер так и не стал надёжной опорой сборной — ни в центре поля, ни в защите. Целесообразность его вызовов с каждым разом понять всё сложнее. Начиная с октября прошлого года Роман ездит в Новогорск с двумя целями — потренироваться с командой да попрактиковаться в русском языке (ну и в немецком заодно — с Раушем). А играть — не играет. За пять последних матчей Черчесов не изыскал для Нойштедтера ни минуты игрового времени. Зачем вхолостую гонять человека из Стамбула в Москву и обратно — непонятно. Возможно, сегодня наконец-то получим ответ на этот вопрос.

Станислав Саламович уважил сразу двух представителей не чуждого ему «Ахмата» приглашением в национальную команду. Но если потенциал защитника Семёнова ему хорошо знаком, то способности Швеца — пока в известной степени загадка. Парень всего полгода играет на виду у штаба сборной — процесс знакомства в разгаре. Хронические проблемы в опорной зоне вынуждают Черчесова продолжать смотр кандидатов в оголённую зону. Вместе с тем трудно представить, что должно случиться, чтобы тренер отдал одно из 23-х заявочных мест абсолютному новичку команды. Соперник для дебюта здесь и сейчас — тоже, будем объективны, не самый подходящий. Погба, Канте, Матюиди — попробуй блесни в таком окружении…

У бывшего одноклубника Швеца, другого «продукта» испанского футбола в сборной России оснований для оптимизма несколько больше. И дело тут не в «посольском» статусе — игроки его формации просто в РФПЛ наперечёт. На фоне коллег из преимущественно «пешеходного» чемпионата России Черышева выгодно отличает скорость — то, за что ценили и ценят тренеры Кокорина. Нет ничего удивительного в том, что как только Александр порвался, Черчесов первым делом вспомнил о Денисе. Одних тренировок для того, чтобы удостовериться в игровой совместимости кандидата с партнёрами, — недостаточно. Так что ждём русского испанца на поле в Санкт-Петербурге.