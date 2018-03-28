Движение по нескольким улицам ограничат в Ростове-на-Дону

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Ростова-на-Дону.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 18 апреля до 1 октября в связи с дорожными работами на улице Нансена ограничат движение на ее участке от улицы Шеболдаева до площади Советов.

С 17 по 30 апреля из-за прокладки газопровода ограничения будут действовать на участке улицы Каширской у дома №10.

С 18 апреля до 15 мая в связи с ремонтом дороги в переулке Семашко будет ограничено движение на его участке между улицами Текучева и Мечникова.

В это же время из-за дорожных работ ограничения будут действовать на улицах Возрождения, Зенитчиков, Самойловской, Локомотивной и Смотровой.