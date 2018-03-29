Движение по ряду участков дорожной сети ограничат в Ростове-на-Дону

Как сообщает городской департамент автодорог, до 15 мая будет ограничено движение транспорта на участке улицы Мечникова от улицы Нансена до переулка Доломановского, а также по переулку Верхоянскому.

В это же время ограничения будут действовать на участке улицы Мартовицкого между улицами Нариманова и Евдокимова, а также на улице Краснокутской от улицы Плиева до улицы Мартовицкого.

Кроме того до 1 октября будет ограничено движение по 29-й Линии на участке от улицы Сарьяна до понтонного моста через Дон.

Как поясняется в сообщении, причина неудобств — проведение работ по ремонту дорог.