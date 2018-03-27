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Системы организации дорожного движения проверят в Ростове-на-Дону
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Системы организации дорожного движения проверят в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Системы организации дорожного движения, созданные в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, планируется проверить.
Согласно информации из официальных источников, проверки всех составляющих системы управления дорожным движением пройдут во время проведения тестовых футбольных матчей на стадионе «Ростов-Арена».
Всего запланировано три тестовых матча. Во время первого из них, который состоится 15 апреля, стадион заполнят 13 тысяч зрителей. На матче 29 апреля предполагается собрать 25 тысяч человек. Во время матча 13 мая планируется полная загрузка стадиона — 45 тысяч зрителей.
Напомним, в конце 2017 года в Ростове-на-Дону организован городской центр управления пассажирскими перевозками.
Приобретены комплексы для дистанционного регулирования светофорного движения.
Городские автобусы оборудованы системами онлайн-наблюдения.
До 1 мая для обеспечения безопасности пассажирских перевозок на маршрутах планируется установить дополнительно 106 комплексов видеофиксации.
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