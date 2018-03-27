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Тест «СЭ». Докажите, что хорошо знаете французский футбол!
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Тест «СЭ». Докажите, что хорошо знаете французский футбол! 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Во вторник сборные России и Франции проведут в Санкт-Петербурге товарищеский матч. Мы подготовили тест, чтобы вы проверили свои знания о французском футболе. (Не забудьте отключить AdBlock)
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