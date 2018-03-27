Тест «СЭ». Докажите, что хорошо знаете французский футбол!

Во вторник сборные России и Франции проведут в Санкт-Петербурге товарищеский матч. Мы подготовили тест, чтобы вы проверили свои знания о французском футболе. (Не забудьте отключить AdBlock)