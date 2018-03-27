Нового владельца трассы «Формула-1» в Сочи при передаче освободят от НДС

Трассу «Формула-1» в Имеретинской низменности и объекты её инфраструктуры в 2018 году могут передать в собственность некоммерческой организации без обложения налогом на добавленную стоимость (НДС). Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы 26 марта внесло Правительство.

В настоящее время трасса и инфраструктура, обеспечивающая её функционирование, включены в перечень олимпийских объектов. В 2018 году планируется их безвозмездная передача в государственную собственность или собственность НКО с целью популяризации гонок и проведения в России чемпионата мира FIA.

«В связи с этим предлагается внести изменения в главу 21 Налогового кодекса, согласно которым не признаются объектом обложения НДС передача на безвозмездной основе объекта недвижимого имущества для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1», а также объектов инфраструктуры и движимого имущества, необходимых для обеспечения функционирования указанного объекта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом предусмотрено, что суммы НДС, принятые к вычету при создании трассы, не подлежат восстановлению

Документ был подготовлен Минфином , рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 22 марта 2018 года.

Гоночная трасса в Сочи — единственный в России автодром, принимающий Гран-при «Формулы-1». «Сочи Автодром» пролегает по Олимпийскому парку, в котором зимой 2014 года прошли зимние Олимпийские игры. Открытие трассы состоялось в сентябре 2014 года, а в октябре на ней уже прошёл первый Гран-при России.