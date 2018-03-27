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В Красноярск приехали тренер и капитан паралимпийской сборной России по керлингу
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В Красноярск приехали тренер и капитан паралимпийской сборной России по керлингу 

Советский спорт 2 часа назад
Сегодня, 27 марта, в Красноярск приехали главный тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин и скип команды по керлингу на колясках на Паралимпийских играх 2018 года Константин Курохтин.
Специалисты посетят объекты Зимней универсиады-2019, встретятся с представителями федерации керлинга края и спортивной общественностью, проведут мастер-классы и тренировки с красноярскими спортсменами.
Особое внимание будет уделено сборной Красноярского края на колясках. Именно эта команда впервые в истории красноярского керлинга отправится на выездные соревнования российского уровня. Уже 23 апреля в Сочи стартует чемпионат России среди смешанных команд на колясках.
Приглашаем все заинтересованные СМИ на открытую тренировку по керлингу, которая состоится сегодня, 27 марта, с 12.00 до 14.00 в керлинг-холле на острове Отдыха.
Визит московских гостей организован Федерацией керлинга России совместно с федерацией керлинга Красноярского края и Красноярским колледжем олимпийского резерва.
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