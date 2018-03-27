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Александр Глеб: «Почему редко бью? В контракте не прописано»
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Александр Глеб: «Почему редко бью? В контракте не прописано» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник Александр Глеб, вернувшийся на днях в БАТЭ, в шуточной форме ответил, почему он редко бьет по воротам. Ранее хавбек защищал цвета таких клубов, как «Штутгарт», «Арсенал», «Барселона», и ряда других. Прошлый сезон он заканчивал в составе «Крыльев Советов», а с лета находился в статусе свободного агента.
— Желания просто нету. Хочется, знаете, пас отдать, — цитирует «Прессбол» Глеба. — Если я начну бить, ни у кого просто шансов не будет.
— Вы в «Штутгарте» делали шикарный проход и забивали.
— Да, было и такое.
— В «Арсенале» били.
— Бил.
— Ну так а почему все же теперь редко бьете?
— В контракте не стоит (смеется). Не знаю… Есть комплекс небольшой. Так Виталька Родионов никогда бы не был при мне лучшим бомбардиром.
— Но сейчас он уже всё… Надо брать в свои ноги мяч и забивать.
— Будем это делать. По крайней мере, стараться.
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