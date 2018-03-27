Александр Глеб: «Почему редко бью? В контракте не прописано»

Полузащитник Александр Глеб , вернувшийся на днях в БАТЭ, в шуточной форме ответил, почему он редко бьет по воротам. Ранее хавбек защищал цвета таких клубов, как «Штутгарт», «Арсенал», «Барселона», и ряда других. Прошлый сезон он заканчивал в составе «Крыльев Советов», а с лета находился в статусе свободного агента.

— Желания просто нету. Хочется, знаете, пас отдать, — цитирует «Прессбол» Глеба. — Если я начну бить, ни у кого просто шансов не будет.

— Вы в «Штутгарте» делали шикарный проход и забивали.

— Да, было и такое.

— В «Арсенале» били.

— Бил.

— Ну так а почему все же теперь редко бьете?

— В контракте не стоит (смеется). Не знаю… Есть комплекс небольшой. Так Виталька Родионов никогда бы не был при мне лучшим бомбардиром.

— Но сейчас он уже всё… Надо брать в свои ноги мяч и забивать.

— Будем это делать. По крайней мере, стараться.