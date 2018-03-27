Братья Кузнецовы завоевали медали на турнире по тхэквондо класса G-1 «SPANISH OPEN»

Соревнования прошли с 23 по 25 марта в испанском Аликанте.

Братья Кузнецовы выступали в весовой категории свыше 87 кг. Роман завоевал золотую медаль, Олег — серебряную. Бронзовыми призерами турнира стали испанец Пабло Габезуэло и бразилец Гульермо Гезарио.

«Рома на этом турнире подтвердил свой статус №1 в сборной в этой весовой категории, в мае ему предстоит выступить на чемпионате Европы в Казани. Олег сейчас готовится к Кубку президента ВТФ, который запланирован на апрель в Греции, это еще один шанс набрать рейтинговые очки в мировом рейтинге», — рассказала исполнительный директор Федерации тхэквондо Иркутской области Татьяна Палкина.