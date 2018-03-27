В Спартакиаде среди энергетических предприятий Кировской области определились лучшие теннисисты и гиревики

24 марта 2018 года в «Кировэнерго» состоялись два этапа Спартакиады среди сотрудников энергетических предприятий Кировской области.

Команды-участницы выявляли сильнейших в соревнованиях по настольному теннису и гиревому спорту. Место проведения — спортивный зал производственного отделения (ПО) «Северные электрические сети» филиала «Кировэнерго».

Настольный теннис — одна из самых зрелищных дисциплин Спартакиады. Впервые за все годы проведения соревнований первое место присуждено спортсменам ПО «Северные электрические сети». «Серебро» — у команды Кировского филиала ПАО «Т Плюс» , третье место — у сотрудников производственного отделения «Южные электрические сети».

Турнир по гиревому спорту состоял из двух классических упражнений — толчка и рывка. Победителями этого года также стали спортсмены ПО «Северные электрические сети». На втором месте — гиревики Управления «Кировэнерго», на третьем — Яранские электрические сети «Кировэнерго».

По результатам личного первенства лучшим, как и в прошлые годы, признан электромонтер Кичминского участка Советского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Иван Леухин, дважды чемпион мира среди ветеранов по данному виду спорта. Его сумма набранных баллов — 188. На втором месте с суммой баллов 144 — сотрудник ПО «Западные электрические сети» Андрей Грехнев. На третьем — сотрудник ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Кондаков (сумма баллов — 141,5).

В 2018 году в Спартакиаде среди работников энергетических предприятий Кировской области принимают участие одиннадцать команд. Это команды Управления и пяти производственных отделений «Кировэнерго», АО «АТХ», АО «Горэлектросеть», ОАО «Коммунэнерго», Кировского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс», а также Кировского филиала «Т Плюс». Спортсменам-энергетикам предлагается поучаствовать в семи видах спорта: волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, гиревом спорте, лыжных гонках, шахматах и плавании. Самые зрелищные — лыжи (март) и волейбол (октябрь) — традиционно открывают и закрывают череду турниров.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»