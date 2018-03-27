Команда ЧМК по плаванию стала первой в промышленной спартакиаде

Команда пловцов Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») заняла первое место в городских соревнованиях по плаванию среди промышленных предприятий.

Соревнования состоялись в плавательном бассейне «Восход». Спортсмены-производственники состязались на дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин и женщин по разным возрастным категориям. В итоге сборная ЧМК, в состав которой вошли 17 человек, заняла первое место в командном зачете.

Наибольший вклад в победу внесли обладатели первых мест: Дмитрий Гордиевский (кислородно-конвертерный цех), Людмила Браун (исследовательско-технологический центр) и Галина Архипова (служба информационных технологий).

Состязания по плаванию являются частью ежегодной общегородской Спартакиады промышленных предприятий Челябинска, в которой ЧМК на протяжении 25 лет становится победителем. В этом году кроме соревнований по плаванию уже прошли лыжные гонки, по итогам сборная комбината также заняла первое место. На очереди мини-футбол, настольный теннис, волейбол, баскетбол и другие виды спорта.