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Церемония открытия Чемпионата России в Ханты-Мансийске отменена
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Церемония открытия Чемпионата России в Ханты-Мансийске отменена 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Торжественную церемонию открытия Чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске, которая была запланирована на 28 марта, отменили в связи с трагическими событиями в Кемерово.
Мероприятие должно было состояться 28 марта в 19:00 в концертно-театральном центре «Югра-Классик».
С сегодняшнего дня, с 27 марта, во многих регионах страны объявлен трехдневный траур по погибшим. В эти дни будут приспущены флаги на госучреждениях и отменят все культурно-развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в АУ «Юграмегаспорт».
Отметим, что гонки в рамках Чемпионата пройдут согласно расписанию.
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