Церемония открытия Чемпионата России в Ханты-Мансийске отменена

Торжественную церемонию открытия Чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске, которая была запланирована на 28 марта, отменили в связи с трагическими событиями в Кемерово.

Мероприятие должно было состояться 28 марта в 19:00 в концертно-театральном центре «Югра-Классик».

С сегодняшнего дня, с 27 марта, во многих регионах страны объявлен трехдневный траур по погибшим. В эти дни будут приспущены флаги на госучреждениях и отменят все культурно-развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в АУ «Юграмегаспорт».

Отметим, что гонки в рамках Чемпионата пройдут согласно расписанию.