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Медаль и путевка. Ямальский самбист выступит на первенстве России
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Медаль и путевка. Ямальский самбист выступит на первенстве России 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Кургане в последние дни марта прошло первенство Уральского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 15 — 16 лет. За медали и путевки на первенство России боролось около 260 спортсменов из всех регионов УрФО.
Как сообщила ИА «Север-Пресс» эксперт представительства ЯНАО в Курганской области Маргарита Зяблова, от Ямала выступали муравленковские спортсмены под руководством тренера Дениса Репушко. Успеха на соревнованиях добился Зелемхан Пешхоев, который в весовой категории 46 килограммов занял 3 место. Теперь призеру турнира предстоит выступить на первенстве России.
ИА Север-Пресс: последние новости
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