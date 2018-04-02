Медаль и путевка. Ямальский самбист выступит на первенстве России

В Кургане в последние дни марта прошло первенство Уральского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 15 — 16 лет. За медали и путевки на первенство России боролось около 260 спортсменов из всех регионов УрФО.

Как сообщила ИА «Север-Пресс» эксперт представительства ЯНАО в Курганской области Маргарита Зяблова, от Ямала выступали муравленковские спортсмены под руководством тренера Дениса Репушко. Успеха на соревнованиях добился Зелемхан Пешхоев, который в весовой категории 46 килограммов занял 3 место. Теперь призеру турнира предстоит выступить на первенстве России.