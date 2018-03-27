Чернышев Петр Андреевич

Дата рождения: 6 февраля 1971 года

Место рождения: Ленинград

Знак Зодиака: Водолей

Петр родился потомственным фигуристом. Его отец и мама — обычные ленинградские инженеры — назвали первенца в честь знаменитого деда-фигуриста, который в 1930 годах был многократным чемпионом СССР в одиночном катании. Родители дали Петру и его младшему брату Александру хорошее образование и обоих в шестилетнем возрасте отдали в секцию фигурного катания. Саша катался хорошо, но профессиональным спортсменом стать не захотел. А Петя, начиная со второго класса, уже принимал активное участие в соревнованиях и ездил на сборы. Спортивная жизнь не помешала целеустремленному юноше окончить школу с серебряной медалью.

Вначале карьеры Чернышев, как и его дед, был одиночником. Его «коньком» в 80-ые годы был тройной прыжок. Он завоевывал высокие места на чемпионах страны и мира. Чуть позднее Петр заинтересовался танцами на льду, которыми он стал заниматься вместе с Софией Елязовой. В 1992-м спортсмены вместе со своими семьями перебрались в США, чтобы продолжить карьеру. Но ни комфортное проживание в другой стране, ни тренерство Натальи Дубовой не принесли этой паре фигуристов значительных успехов. После американского чемпионата 1996 года, где фигуристы заняли всего лишь 13 место, они больше не смогли работать вместе. Дубова пригласила для Чернышева детройтскую спортсменку Наоми Ланг . В своем дебютном году пара выходит на третье место в первенстве США. Начиная с сезона 1998/1999 годов, пять раз подряд выигрывают «золото» чемпионата страны. В 2001 году Чернышев становится американским гражданином и пара Ланг-Чернышев принимает участие в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Выступление было не очень удачным: пара занимает только 11 место. Более высоких результатов фигуристы добились на чемпионатах мира, где четыре сезона подряд входили в десятку лучших танцевальных пар. На отдельных этапах Гран-при пара входит в пятерку лучших, а в сезоне 1999/2000 годов даже завоевывает «бронзу».

В 2000 и 2002 годах Ланг-Чернышев становятся чемпионами престижного соревнования чемпионата Четырех континентов. В этом соревновании выступают фигуристы со всего мира за исключением Европы. В 2003 году Чернышев заканчивает выступления и начинает работать тренером и хореографом.

Личная жизнь Петра Чернышева

В 1988 году Чернышев женился на фигуристке Наталье Анненко. Наталья выступала в паре с Генрихом Сретинским. Дуэт был неоднократным призером чемпионатов СССР и Европы. Чернышев же только начинал пробовать свои силы в танцах, поэтому супруги решили не разбивать сложившийся и уважаемый в мире фигурного катания дуэт. Брак продолжался семь лет. Интересно, что и после развода бывшая супруга необычайно тепло отзывается о Петре Чернышеве. Анненко говорит, что Петр изумительный человек, за совместную жизнь она не может припомнить ни одной ссоры. Интеллигентный и заботливый супруг всегда подбадривал ее перед соревнованиями, никогда не срывался и не выходил из себя. После развода Петр все оставил жене: и дом, и деньги, и драгоценности. Даже после расставания присылал бывшей супруге цветы. А расставание произошло из-за того, что Наталья заметила, что ее мужу нравится партнерша Наоми Ланг. Она была молода и красива. Роман американской фигуристки и Чернышева стал развиваться только после развода с Натальей. Однако дело до официального оформления отношений не дошло.

В 2008 году Чернышев женился на «прекрасной няне» Насте Заворотнюк. Пара счастлива в браке и все слухи об их разводе всего лишь досужие вымыслы неугомонных журналистов. Наталья Анненко считает, что Насте очень повезло с мужем, и желает супругам семейного счастья и любви. Участие Петра Чернышева в ледовых шоу В 2007 году Чернышев принял участие в телешоу «Танцы на льду», организованном каналом «Россия». Его партнершей была певица Юлия Ковальчук . Дуэт одержал победу в проекте. После этого успеха в 2009 — 2012 годах Петр принял участие в подобных «ледовых» проектах вместе с актрисой Ксенией Алферовой , певицей Надей Грановской и примой Михайловского театра Ириной Перрен

Фигурист Чернышев сегодня Сегодня Чернышев состоит в счастливом браке. На «подковыристый» вопрос журналистов: не смущает ли его, что за последние 13 лет у Насти Заворотнюк в жизни было много мужчин, резонно возражает, а вы остановите любую женщину и спросите, сколько у нее было мужчин за последние 13 лет. Открыл Чернышев в родном городе школу по освоению азов катания на льду. В группах «Азбука Льда» занимаются и дети, и взрослые. Школа носит название «Петр Чернышев». Это дань уважения дедушке-фигуристу.