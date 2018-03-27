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Рашид Рахимов: Даже если проиграем Франции — нестрашно, есть ощущение, что из группы на ЧМ выйдем
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Рашид Рахимов: Даже если проиграем Франции — нестрашно, есть ощущение, что из группы на ЧМ выйдем 

Советский спорт 38 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший главный тренер «Локомотива», «Амкара» и «Терека» Рашид Рахимов высказался о товарищеском матче Россия — Франция.
— Даже если мы сейчас уступим французам, это не страшно, — приводит «Евро-футбл.ру» слова Рахимова. — У меня есть ощущение, что из этой группы мы должны выйти.
— То есть, возможное второе поражение, не занизит самооценку наших игроков? — Ни в коем случае. Если поражение произойдет, нужно будет сделать акцент на аналитику и посмотреть, где есть проблемы. Времени на исправление каких-то моментов мало, но оно еще имеется. Для меня в этих двух товарищеских матчах было важно посмотреть на то, как наша сборная будет выглядеть в обороне. Те ребята, которые наигрывались — получили травмы, и их точно не будет. Нашим футболистам также хорошо было увидеть, какой уровень будет у соперников, если у нас получится выйти из группы. В плей-офф команды будут на голову сильнее, и мы можем получить такое же давление в обороне, как с бразильцами. Если станем глубже садиться назад, возможно, будет чуть легче, но мы все равно будем хотеть атаковать. Здесь нужно найти баланс игры в атаке и обороне.
Матч Россия — Франция пройдет 27 марта на арене «Санкт-Петербург». Начало — 18:50 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
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