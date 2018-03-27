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Шесть автовокзалов Подмосковья оборудуют Wi‑Fi перед ЧМ‑2018
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Шесть автовокзалов Подмосковья оборудуют Wi‑Fi перед ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На шести автовокзалах Московской области появится доступ к интернету через Wi-Fi перед чемпионатом мира по футболу, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУП «Мострансавто».
«Планируется обеспечить доступ к Wi-Fi на шести автовокзалах и автостанциях предприятия: в Балашихе, Клину, Коломне, Электрогорске, Серпухове и Кашире перед чемпионатом мира», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что шесть автовокзалов подключат перед чемпионатом мира по футболу.
«Эти объекты включены в реестр маршрутной сети перевозки болельщиков в период проведения чемпионата мира», — добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
Ранее Международная федерация футбола (FIFA) утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд.
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