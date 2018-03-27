Судей смогут понижать в квалификационном классе за дисциплинарный проступок

Соответствующий законопроект президент Владимир Путин внёс в Госдуму , сообщается на сайте системы обеспечения законодательных актов.

«Введение такого дополнительного вида дисциплинарного взыскания, как понижение в квалификационном классе, позволит квалификационным коллегиям судей более точно применять меры дисциплинарной ответственности», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения предлагается внести в статьи 12.1 и 20.2 федерального закона «О статусе судей».

В действующей редакции закон устанавливает, что за совершение дисциплинарного проступка, который повлёк причинение ущерба репутации судьи или умаление авторитета судебной власти, судью можно наказать замечанием, предупреждением и досрочным прекращением полномочий.

В законопроекте предлагается ввести дисциплинарное наказание в виде понижения в квалификационном классе. Причём судей предлагается наказывать не только за умаление авторитета судебной власти или репутационные потери, но и за грубое нарушение прав участников процесса.

Также в статью 12.1 предлагается внести изменения, которые позволят досрочно прекращать полномочия судьи только при наличии жалобы участника процесса о нарушении его прав незаконными действиями судьи, ранее подвергавшегося дисциплинарному взысканию.

Статья 20.2 определяет один высший и девять обычных квалификационных статусов судей. Высший может быть присвоен только председателю Верховного суда, а первый — его заместителям и судьям ВС, а также главам региональных верховных судов и их замам.

Чтобы судья мог занимать определённую должность, например, председателя областного суда, у него должен быть соответствующий класс (с 5 по 1), периодически подтверждаемый аттестацией.

«Повторная квалификационная аттестация судьи в случае применения к нему дисциплинарного взыскания в виде понижения в квалификационном классе проводится только по истечении срока пребывания судьи в квалификационном классе, присвоенном ему в результате применения указанного дисциплинарного взыскания», — говорится в пояснительной записке.