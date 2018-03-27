Ещё
Судей смогут понижать в квалификационном классе за дисциплинарный проступок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Судей смогут понижать в квалификационном классе за дисциплинарный проступок 

Парламентская газета 1 час назад
Соответствующий законопроект президент Владимир Путин внёс в Госдуму, сообщается на сайте системы обеспечения законодательных актов.
«Введение такого дополнительного вида дисциплинарного взыскания, как понижение в квалификационном классе, позволит квалификационным коллегиям судей более точно применять меры дисциплинарной ответственности», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Изменения предлагается внести в статьи 12.1 и 20.2 федерального закона «О статусе судей».
В действующей редакции закон устанавливает, что за совершение дисциплинарного проступка, который повлёк причинение ущерба репутации судьи или умаление авторитета судебной власти, судью можно наказать замечанием, предупреждением и досрочным прекращением полномочий.
В законопроекте предлагается ввести дисциплинарное наказание в виде понижения в квалификационном классе. Причём судей предлагается наказывать не только за умаление авторитета судебной власти или репутационные потери, но и за грубое нарушение прав участников процесса.
Также в статью 12.1 предлагается внести изменения, которые позволят досрочно прекращать полномочия судьи только при наличии жалобы участника процесса о нарушении его прав незаконными действиями судьи, ранее подвергавшегося дисциплинарному взысканию.
Статья 20.2 определяет один высший и девять обычных квалификационных статусов судей. Высший может быть присвоен только председателю Верховного суда, а первый — его заместителям и судьям ВС, а также главам региональных верховных судов и их замам.
Чтобы судья мог занимать определённую должность, например, председателя областного суда, у него должен быть соответствующий класс (с 5 по 1), периодически подтверждаемый аттестацией.
«Повторная квалификационная аттестация судьи в случае применения к нему дисциплинарного взыскания в виде понижения в квалификационном классе проводится только по истечении срока пребывания судьи в квалификационном классе, присвоенном ему в результате применения указанного дисциплинарного взыскания», — говорится в пояснительной записке.
Парламентская газета: последние новости
CAS дал России дополнительные две недели на расследование дела Крушельницкого Исландию втягивают в информационную войну против России, считает Дегтярев Медведев призвал тщательно расследовать причины пожара в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России101
Украинский спортсмен стал выступать за Россию11
Украинский спортсмен стал гражданином России
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас48
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение