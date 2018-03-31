«Уфа» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата России по футболу 1 апреля

«Уфа»

«Уфа» Сергея Семака в межсезонье приобрела у бухарестского «Динамо» защитника Ионуц Неделчару и усилила линию нападения казахским нападающим Еркебуланом Сейдахметовым.

После возобновления чемпионата уфимцы сначала на своем поле сыграли вничью с «Динамо» (1:1), а затем, на своем же поле, устроили перестрелку во втором тайме матча с «Анжи» (3:2), и вышли из нее победителями.

Все прогнозы на РФПЛ

В последнем матче подопечные Семака успешно съездили в гости к «Краснодару», забив единственный мяч в концовке матча, чего хватило для победы.

В результате, «Уфа» набрала 34 очка и занимает 7 место, всего на 5 очков отставая от своего соперника по 24-го туру, и от зоны Лиги Европы.

Разница мячей 25-25, лучший нападающий команды Сильвестр Игбоун с 6 голами и 2 передачами, по 3 гола и ассиста у Ивана Пауревича , а лучшие распасовщики команды это Дмитрий Стоцкий с 5 результативными передачами и Дмитрий Живоглядов , отдавший 4 голевых паса в последних матчах.

В первом круге «Уфа» на выезде была бита питерцами со счетом 0:3. В прошлом сезоне «Уфа» проиграла в Питере 0:2, а дома разошлась с соперником миром 0:0.

Всего в Уфе «Зенит» провел три матча, дважды сыграв вничью (0:0 и 1:1), и один раз победив со счетом 1:0.

«Зенит»

Питерцы возобновили сезон еврокубковыми матчами — в 1/16 финала Лиги Европы на выезде проиграли «Селтику» (0:1), пропустив в концовке, но на своем поле разгромили чемпиона Шотландии со счетом 3:0.

Чемпионат России для команды Роберто Манчини возобновился домашним матчем с «Амкаром» (0:0), который закончился двумя удалениями у хозяев и скандалом вокруг судейства.

Затем «Зенит» не слишком удачно съездил в Германию, проиграв в матче Лиги Европы местному «Лейпцигу» — 1:2.

Выезд в гости к «Ростову» в рамках РФПЛ окончился безголевой ничьей, третьей подряд в РФПЛ, а в последнем, перед международным перерывом, матче, питерцы сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1) в ответном матче Лиги Европы и покинули турнир.

В чемпионате России «Зенит» с 39 очками на 5-м месте, на 10 очков отставая от лидирующего «Локомотива», и на 2 очка — от зоны Лиги чемпионов, которая увеличилась до трех первых мест.

Разница мячей 31-13, лучший бомбардир — травмированный и выбывший надолго Александр Кокорин с 10 голами и 3 ассистами. У восстанавливающегося от травмы Далера Кузяева 4 гола и 2 ассиста.

В предстоящем матче не сыграют дисквалифицированный Магомед Оздоев и травмированных защитник Эмануэль Маммана

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Зенит», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,15.

За успех «Уфы» предлагают 3,40, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

Питерцы не выигрывают и не забивают в РФПЛ уже три матча подряд, и, учитывая травмы забивных игроков, есть все основания предполагать, что эта серия продлится до 4 встреч. «Зенит» не слишком хорош на выезде, а «Уфа» довольно агрессивно действует на своем поле, так что питерцам придется заняться обороной, которая у них все еще лучшая в лиге. Скорее всего, команды так и не откроют счет.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,53 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,40, а также европейский гандикап «победа „Уфы“ +1 гол» — за 1,80.