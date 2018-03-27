СМИ: Экс-тренер сборной России по футболу Капелло сегодня будет уволен из китайского клуба

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло сегодня будет уволен из китайского клуба «Цзянсу Сунин». Причиной расставания с 71-летним итальянским специалистом стал конфликт тренера с руководством, главным образом по трансферной политике, сообщает TuttoMercatoWeb.

Капелло уже покинул расположение клуба. В ближайшее время будет сделано официально объявление.

«Цзянсу Сунин» потерпел два поражения в трёх турах чемпионата Китая, при этом обладает четвёртым бюджетом в лиге.

Ранее сообщалось, что известный итальянский специалист Фабио Капелло может возглавить сборную Италии.