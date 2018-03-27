Сила звука и света: на «Самара Арене» монтируют огромные аудиоколонки и тестируют освещение

В Самаре рабочие проверили освещение пешеходной зоны первого участка у «Самара Арены». Местные жители сняли на видео, как засветился один из секторов около стадиона.

У «Самара Арены» включили подсветку

— Всего на стадионе будет три общественных сектора. Разноцветные пешеходные дорожки нужны для удобной навигации посетителей «Самара Арены». Основной темой станет извилистый рисунок трех переплетающихся лент, образующих триколор, — рассказали представители подрядной организации. — Ранее предполагалось, что это будут цвета самарского футбольного клуба «Крылья Советов».

Рабочие подсветили одну из пешеходных зон Несколько дней назад проверка внешних прожекторов удивила жителей домов, расположенных рядом со стадионом. По их словам, от света наружных прожекторов в квартирах было светло как днем.

Внутри самого стадиона рабочие монтируют звуковое оборудование. В него входит 214 акустических систем высокого качества, объединенных в 34 блока. Вес каждого — 1,5 тонны.

— Вся техника расположена под куполом стадиона. Сначала на цепях подвешивают специальные рамы, а к ним крепят звуковые кластеры, — пояснили представители ПСО «Казань».

Мощные колонки вешают на цепях

Чтобы все зрители одинаково услышали происходящее на поле, в зонах «акустической тени» (область пространства, в которой звук от источников не слышен — прим. 63.ru) дополнительно установят еще 206 систем. По словам представителем подрядной организации, все звуковое оборудование выдерживает самые экстремальные условия.

Ранее на стадионе завершили монтаж и даже провели пробный запуск экранов. На них в будущем болельщики будут просматривать повторы матчей. Экраны установили на высоте 44 метров от уровня поля. В своей верхней точке они подвешены к несущим опорам кровли стадиона. Мониторы расположены за воротами в противоположных друг другу точках над южной и северной трибунами стадиона. Угол обзора в 120 градусов по горизонтали и 120 градусов по вертикали позволит видеть изображение без потери качества картинки под острым углом к экрану.

Завершить строительство стадиона планируют к концу апреля 2018 года. А первый тестовый матч на «Самара Арене» должны провести 28 апреля. «Крылья Советов» сразятся с воронежским «Факелом».

Принимать фанатов футбола Самара будет уже этим летом. В городе сыграют шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года.