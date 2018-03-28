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Порошенко заставит киевских ультрас ночевать в страшном Мариуполе
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Порошенко заставит киевских ультрас ночевать в страшном Мариуполе 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Сайт Ukraina.ru рассказывал о том, что киевское «Динамо», всеми силами отбивавшееся от поездки на календарный матч футбольного первенства в Мариуполь, все-таки вынуждено будет туда съездить.
Игра состоится в приазовском городе в ближайшее воскресенье 1 апреля. Причем, столичный клуб предупредил своих болельщиков, что попасть в Мариуполь они смогут только по паспортам.
Этим сложности динамовских ультрас не ограничились. Первоначально начало встречи было назначено на 14.00. Что давало возможность гостям спокойно убыть домой после финального свистка. Но теперь киевской группе поддержки придется заночевать в жутко опасном, по мнению президента «Динамо» Игоря Суркиса, городе.
Дело в том, что время начала матча сместили на 17.00. Как сообщает украинская спортивная пресса, сделано это исключительно из-за Петра Порошенко. Президент Украины надумал посетить футбол и назначил удобный для себя час.
Единственный поезд, подходящий киевским фанатам для отъезда в день игры и билеты на который они приобрели заранее, уходит в 18.47. Со значительной степенью вероятности уже сейчас можно прогнозировать содержание болельщицких кричалок, которые гостевой сектор адресует главе государства.
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