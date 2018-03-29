Ультрас «Динамо» отправляются в Мариуполь злыми и решительными

Сайт Ukraina.ru писал, что изначально игра на стадионе имени Владимира Бойко должна была начаться 1 апреля в 14.00. Но из-за жгучего желания президента Украины Петра Порошенко почтить своим присутствием состязания, время сдвинули. Теперь первый удар по мячу будет нанесен в 17.00.

Казалось бы, мелочь, однако она породила дополнительные проблемы и вызвала нездоровую напряженность в футбольной среде. Встреча в Мариуполе и так имеет скандальную окраску. Киевские динамовцы никак не хотели ехать в этого город, ссылаясь на повышенную опасность пребывания в прифронтовой зоне. Дошло даже до международного арбитража и санкций против «Динамо».

Теперь столичному клубу деваться некуда. Но «Динамо» загодя предупредило своих фанатов, что попасть в Мариуполь те смогут только по паспортам. И вот образовалась новая проблема в лице Порошенко.

Действующий президент Украины никогда не отличался особой любовью к футболу. Его визит на стадион в данном случае носит чисто политический характер. Болельщикам от этого, понятно, не легче. Ультрас «Динамо» планировали покинуть Мариуполь поездом в 18.47 — это единственный вариант, чтобы не ночевать в городе. Но с новым, более поздним началом матча сделать это становится нереально.

Болельщики «Динамо» негодуют, клянут «проституток Украинской премьер-лиги», которые приняли решение о переносе времени. При этомНо, надо отдать должное фанатам, они решили не сдаваться. «Злее будем!» — кинули они клич своим соратникам, и наняли автобус, чтобы после игры стремительно погрузить в него и догнать свой поезд на станции Розовка. Сообщение об этом обнародовано на странице ультрас киевского «Динамо» в ФБ.

Словом, матч обещает стать не самым скучным. Киевляне едут в Мариуполь заведенными и агрессивными, а местные готовы встретить их отнюдь не традиционными для этих краев греческими чебуреками. Любопытный пример, как на ровно месте одно недальновидное действие в угоду политическому деятелю порождает абсолютно необязательную напряженность.