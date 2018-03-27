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Марокко может стать второй африканской страной в истории, которая примет чемпионат мира по футболу
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Марокко может стать второй африканской страной в истории, которая примет чемпионат мира по футболу 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
США, Канада и Мексика подали объединенную заявку в Международную федерацию футбола (ФИФА) на проведение чемпионата мира в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Также заявку на проведение мирового первенства в ФИФА отправило Марокко.
Теперь заявки будет рассматривать специальная рабочая группа ФИФА, которая посетит все страны, претендующие на организацию турнира. Даты визитов рабочей группы будут определены позднее. Отчеты об оценке заявок будут опубликованы в открытом доступе, как и каждый шаг процесса выбора страны-хозяйки.
"Я занимаюсь оценкой заявок в различных сферах на протяжении 20 лет, — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. — Пусть кто-то попробует назвать организацию, которая проведет процесс выборов справедливее, объективнее и прозрачнее, чем ФИФА проведет выборы страны-хозяйки ЧМ-2026. ФИФА подверглась серьезной критике за то, как организация в прошлом выбирала хозяев чемпионатов. Наше обязательство — учесть ошибки и не оставить места для субъективности и каких-либо сомнений в справедливости принятого решения, поэтому правила выборов являются ясными, прозрачными и сделаны в соответствии с самыми высокими стандартами этики".
Марокко может стать второй африканской страной в истории, которая примет чемпионат мира. Впервые в истории мировых первенств турнир прошел в Африке в ЮАР в 2010 году. В Северной Америке чемпионат проходил трижды. В 1970 и в 1986 годах турнир принимала Мексика, в 1994-м — США, Канада никогда не становилась страной-хозяйкой чемпионата мира.
Как ранее сообщал Инфантино, голосование о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в открытом режиме в июне на конгрессе в Москве. Если представленные претендентами программы не удовлетворят конгресс, то откроется второй тур выборов, и решение будет перенесено на 2020 год. Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.
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