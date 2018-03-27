Прогнозы и ставки на футбол 27 марта

Россия — Франция Футбол. Товарищеский матч

Сборная России после крупного поражения от Бразилии со счетом 0:3 попробует реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с командой Франции.

В Санкт-Петербурге ожидаем от подопечных Станислава Черчесова более открытой и атакующей игры, чем в «Лужниках», когда хозяев хватило лишь на первый тайм.

При этом мы понимаем, что россиянам будет очень сложно сыграть надежно в обороне, тем более при наличии большого количество травмированных игроков.

Французы тоже будут много атаковать, поскольку им важно одержать победу и вернуть уверенность в собственные силы после довольно неожиданного поражения от Колумбии (2:3).

Учитывая все вышесказанное, мы ждем результативной игры, поэтому ставим на «тотал больше 2,5».

Ставка: тотал голов больше 2,5 за 1,92.

Швейцария — Панама Футбол. Товарищеский матч

Сборная Швейцарии на своем поле примет команду Панамы. Обе сборные выступят на чемпионате мира, но, скорее всего, будут решать там разные задачи.

Подопечные Владимира Петковича , вероятно, будут претендовать на выход в плей-офф. Достаточно взглянуть на то, как они уверенно прошли квалификацию ЧМ-2018, чтобы понять, что их уровень очень высок.

В то же время панамцы практически обречены быть аутсайдерами, тем более что в своем отборе они чудом опередили сборную США, которая в последнем туре неожиданно проиграла Тринидаду и Тобаго.

Накануне швейцарцы в гостях обыграли крепкую сборную Греции (1:0). В то же время панамцы проиграли Дании (0:1).

Нам кажется, что у себя дома Швейцария должна выигрывать, притом довольно уверенно.

Ставка: победа сборной Швейцарии с форой -1 за 1,61.

Румыния — Швеция Футбол. Товарищеский матч

Румынская команда не смогла выйти на чемпионат мира 2018 года, в отличии от сборной Швеции, которая активно готовится к турниру.

Шведы действительно хорошо прошли квалификацию, где на равных боролись с Францией и Нидерландами, а в стыковых матчах даже выбили итальянцев.

Несколько дней назад «тре крунур» уступили сборной Чили (1:2), но важно отметить, что второй гол они пропустили на последней минуте основного времени.

В то же время румынам удалось обыграть израильтян (2:1), хотя по ходу встречи они уступали, но забили два гола в последние 25 минут встречи.

Шведам будет непросто играть на выезде, но их уровень превосходит уровень соперника, поэтому проиграть они не должны.

Ставка: сборная Швеции не проиграет за 1,58.

Общий коэффициент — 4,88.