Ещё
Прогнозы и ставки на футбол 27 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогнозы и ставки на футбол 27 марта 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Россия — Франция Футбол. Товарищеский матч
Сборная России после крупного поражения от Бразилии со счетом 0:3 попробует реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с командой Франции.
В Санкт-Петербурге ожидаем от подопечных Станислава Черчесова более открытой и атакующей игры, чем в «Лужниках», когда хозяев хватило лишь на первый тайм.
При этом мы понимаем, что россиянам будет очень сложно сыграть надежно в обороне, тем более при наличии большого количество травмированных игроков.
Французы тоже будут много атаковать, поскольку им важно одержать победу и вернуть уверенность в собственные силы после довольно неожиданного поражения от Колумбии (2:3).
Учитывая все вышесказанное, мы ждем результативной игры, поэтому ставим на «тотал больше 2,5».
Ставка: тотал голов больше 2,5 за 1,92.
Швейцария — Панама Футбол. Товарищеский матч
Сборная Швейцарии на своем поле примет команду Панамы. Обе сборные выступят на чемпионате мира, но, скорее всего, будут решать там разные задачи.
Подопечные Владимира Петковича, вероятно, будут претендовать на выход в плей-офф. Достаточно взглянуть на то, как они уверенно прошли квалификацию ЧМ-2018, чтобы понять, что их уровень очень высок.
В то же время панамцы практически обречены быть аутсайдерами, тем более что в своем отборе они чудом опередили сборную США, которая в последнем туре неожиданно проиграла Тринидаду и Тобаго.
Накануне швейцарцы в гостях обыграли крепкую сборную Греции (1:0). В то же время панамцы проиграли Дании (0:1).
Нам кажется, что у себя дома Швейцария должна выигрывать, притом довольно уверенно.
Ставка: победа сборной Швейцарии с форой -1 за 1,61.
Румыния — Швеция Футбол. Товарищеский матч
Румынская команда не смогла выйти на чемпионат мира 2018 года, в отличии от сборной Швеции, которая активно готовится к турниру.
Шведы действительно хорошо прошли квалификацию, где на равных боролись с Францией и Нидерландами, а в стыковых матчах даже выбили итальянцев.
Несколько дней назад «тре крунур» уступили сборной Чили (1:2), но важно отметить, что второй гол они пропустили на последней минуте основного времени.
В то же время румынам удалось обыграть израильтян (2:1), хотя по ходу встречи они уступали, но забили два гола в последние 25 минут встречи.
Шведам будет непросто играть на выезде, но их уровень превосходит уровень соперника, поэтому проиграть они не должны.
Ставка: сборная Швеции не проиграет за 1,58.
Общий коэффициент — 4,88.
LiveSport.Ru: последние новости
Япония – Украина. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 27 марта Месси может пропустить матч с Италией Польша — Южная Корея. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России101
Украинский спортсмен стал выступать за Россию11
Украинский спортсмен стал гражданином России
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас48
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение