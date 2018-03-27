Сергей Юран: Помню, как Дешам ходил по полю в Москве с круглыми глазами!

«МОЙ ГОЛ ФРАНЦУЗАМ — ЭТО КУРЬЕЗ»

— Вы дважды играли за сборную России с французами в товарищеских встречах. Помните первый матч — в 1993 году?

— Конечно, проиграли в гостях 1:3. Валера Карпин не забил пенальти. Было не сладко, французов мощно поддерживали трибуны. Да и вообще у них тогда была классная команда. Не хуже, чем сейчас. С Дешамом, Кантона, Папеном, Бланом…

Дидье Дешам : Сборная России показала, что это крепкая команда

— Как получилось, что Блан забил в свои ворота?

— Мы заставили (смеется). Получилось, что он под прессингом развернулся и пробил по своим воротам.

— Та сборная России впоследствии раскололась из-за конфликта тренеров с игроками. Последовало «письмо 14» перед ЧМ-1994…

— На момент матча с Францией никаким конфликтом и близко не пахло. Тренировались в рабочем режиме, ничто не предвещало беды. Конфликт разгорелся осенью после матча со сборной Грецией, вот там уже полыхнуло. А против французов, повторюсь, играла дружная команда. Нам было по 22-23, многие успели проявить себя за рубежом, хотелось показать себя на чемпионате мира.

— Был в вашей карьере и матч 1998 года. В марте, незадолго до чемпионата мира, где французы стали лучшими. Но Россия будущих чемпионов победила — 1:0. Гол забили именно вы.

— Отлично помню игру. Перед ней ходили разговоры, что Франция привезет в Москву второй состав. Но приехали все кроме Зидана. Джоркаефф, Дешам, Тюрам… Мой гол получился курьезным. Мяч отскочил от голкипера, я добил в пустые ворота. Шла, по-моему, вторая минута.

Еще запомнился чудовищный газон. Дешам ходил по полю с круглыми глазами, не понимая, куда попал. Сейчас такого уже не встретишь. Даже в России. В Питере и зимой зеленая трава.

«ЭРА АРШАВИНА И КОКОРИНА ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ»

— Чего ждете от матча Россия — Франция в Санкт-Петербурге? Кстати, Дешам теперь выступит в роли главного тренера соперников…

— Надеюсь, у наших ребят будет желание, самоотдача, чтобы каждый эпизод доигрывать до конца. У французов весь состав собран из ведущих клубов Европы, Поля Погба непросто так покупают за 100 миллионов, Антуан Гризманн с каждым годом выглядит все лучше. Французы будут биться. Но я думаю, мы сыграем достойно.

Черчесов еще у Франции не выигрывал. История противостояния

— Почему? Ведь бразильцы нас только что разгромили.

— Ну, это стечение обстоятельств. В первом тайме мы играли с ними на равных, во втором надопускали детских ошибок. Не вижу поводов для серьезной критики. Да и вообще, уже поздно ругать команду. До чемпионата мира совсем чуть-чуть. Мы имеем, что имеем, и другого уже не будет.

В связи с травмами Станислав Черчесов оказался в очень сложной ситуации. Эра Аршавина и Кокорина давно закончилась, а новых исполнителей такого уровня не видно. Нужно компенсировать класс старанием, командной игрой. Только тогда выйдем из группы на чемпионате мира. Это уже будет успех. Потому что соперники на самом деле непростые. Саудовская Аравия только что сыграла вничью с Украиной, Египет с Португалией неплохо смотрелся, об Уругвае я уже не говорю.

— Что делать с центром защиты?

— Проблема. Но, как говорил Лобановский, игра забывается — результат остается. Значит, надо упростить игру. Не надо нашим защитникам ничего выдумывать. Лучше вынести мяч подальше, пусть и неточно, чем пытаться выйти из обороны через пас — и получить момент в свои ворота. Бразилия нам это уже показала.