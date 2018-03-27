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Британская полиция рассказала о контакте с российским властями перед ЧМ-2018
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Британская полиция рассказала о контакте с российским властями перед ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель главного констебля Национального управления полиции Марк Роберт заявил о том, что поведение английских фанатов дискредитирует всех британцев в глазах мировой общественности перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
"Нам становится сложнее влиять на стиль работы полицейских других стран. Я обеспокоен тем, что все наши попытки объяснить российским властям сложное поведение английских болельщиков ушли впустую.
Страны смотрят, как ведут себя наши болельщики и думают, почему мы должны терпеть это? Если принимающая страна сочтет такое поведение агрессивным, они будут поступать с ними, как со своими гражданами.
Я не думаю, что кто-то хотел бы оказаться в российской тюрьме, заклейменным «английским футбольным хулиганом», — приводит слова Роберта BBC.
Ранее в сборной Англии пожаловались на отсутствие поддержки со стороны фанатов.
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