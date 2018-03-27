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В Нижегородской области снято с реализации около ста партий опасной молочной продукции
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В Нижегородской области снято с реализации около ста партий опасной молочной продукции 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
97 партий некачественной молочной продукции общим весом более 280 кг снято с реализации в нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
По данным Роспотребнадзора, всего за прошлый год специалисты исследовали около пяти тысяч проб молочной продукции на различные показатели, также наличие ГМО, антибиотиков и радиоактивных веществ. 6% проб не соответствовали нормативам по физико-химическим показателям, в том числе 3% по показателям фальсификации. В основном это касалось проб масла.
В отношении предприятий, допустивших нарушения, составлено 97 протоколов на сумму свыше двух млн рублей. Четыре материала дел были направлены в ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Напомним, семь автоматов с питьевой водой в Нижнем Новгороде признаны опасными.
Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
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