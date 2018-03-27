Впечатлили бразильцев только борщом

Sobesednik.ru узнал, как вели себя тренеры и футболисты из РФ и Бразилии во время и после товарищеского матча.

Хозяев прошлого чемпионата мира Россия приняла гостеприимно — особенно в своей штрафной площади. Товарищеский матч с бразильцами (0:3) показал: за 7 лет подготовки к домашнему ЧМ-2018 наша сборная еще никогда не была так слаба, как сейчас.

Цифра:

3.000.000 $ заплатила сборная Турции за товарищеский матч со сборной Бразилии, которая считается самым дорогим соперником. Сколько отдала Россия, не раскрывается.

Гости

Бразильцев поселили в «Украине» — главной гостинице чемпионата мира, находящейся всего в 6 километрах от «Лужников». Во время ЧМ-2018 здесь будет штаб-квартира ФИФА. В октябре в этом же месте останавливалась сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси . Бразильцы свою главную звезду — Неймара — не привезли.

После матча бразильцы сказали о России много вежливых слов, но было понятно: до визита в Россию о нашей стране им было почти ничего не известно.

— К сожалению, я совсем не знаком с местной культурой, даже какой-то один факт о стране назвать не могу, — признался Каземиру после одной из тренировок. «Скажи про борщ», — подсказывал ему партнер Коста.

Никого из футболистов сборной России вспомнить тоже не получилось.

— Не могу назвать вам имен. Но знаю, что у России боевая команда, которая хорошо играет в обороне.

Теперь, после матча, они не смогут сказать даже этого.

Хозяева

Леонид Слуцкий сидел слева от ложи прессы в наушниках — комментировал матч для «Первого канала». Наверное, впервые он не качался на стуле, находясь на стадионе. Сборная России, как и в матче с Уэльсом на Евро-2016, «летела», но ответственность была уже на другом человеке.

Главный тренер команды Станислав Черчесов активно махал руками и гневался в тренерской зоне, а в тот же момент камера выхватывала смеющегося на скамейке запасных Федора Смолова. Если молнии, которые мечет Черчесов из-под сдвинутых бровей, не долетают до лавки, что уж говорить о тех, кто на поле. По количеству потерянных мячей и неудачных пасов этот матч может войти в историю статистики спорта.

— Игры нет. В сборную нужно брать тех, кто сегодня играет прилично. Это и Дзюба, который хорош в «Арсенале». И Денисов, который голову отдаст за команду. Но тренер с ними в плохих отношениях. Если ты так подходишь к работе, если для тебя важнее личные интересы — не соглашайся на сборную, — рассуждает советский футболист Валерий Рейнгольд

После игры бразильцы почти полным составом раздавали интервью около 40 минут, а наша сборная продефилировала мимо журналистов.

Замыкающего процессию Федора Смолова спросили, почему никто не хочет разговаривать.

«Так никто и не играл», — ответил он. И ведь не поспоришь.

Чуть позже остановился только Александр Самедов . Дал понять: после матча был разбор полетов.

— Все, что происходило в раздевалке, должно остаться в раздевалке.

А вот то, что было после, скрыть не получилось. Через несколько часов после матча игроки нашей сборной Роман Нойштедтер Константин Рауш были замечены выходящими из бара в центре Москвы. По правилам сборной в день матча члены команды не должны появляться в общественных местах после полуночи. По иронии оба — защитники, игроки самой проблемной позиции в сборной.

За три месяца до ЧМ-2018 получили травмы Виктор Васин Георгий Джикия . Потерю защитников еще можно исправить заменой, а вот поменять потерявшегося тренера уже не получится.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018.