Роструд напоминает: трудовая обязана оказаться у работника в момент увольнения

Нельзя не вернуть документ из-за того, что сотрудник не передал дела. Компания должна отдать книжку, не дожидаясь, пока работник исполнит все свои обязанности. Если выдача задерживается, фирма обязана заплатить работнику за время задержки. Дату возвращения трудовой считают днем увольнения.

Чтобы книжка вернулась к владельцу, он должен написать заявление о возврате документа в двух экземплярах. Один из них работник оставляет себе, а второй либо регистрирует у секретаря, либо посылает заказным письмом.

Если отдать документ лично в руки сотруднику невозможно, то фирма обязана уведомить его: он должен или забрать книжку, или согласиться на ее отправку почтой. Отправив такое письмо, компания снимает с себя ответственность за задержку выдачи трудовой.