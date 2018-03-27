Раскрыты подробности о компании-преемнице Hacking Team

В начале марта нынешнего года стали появляться сообщения о новой загадочной компании под названием Grey Heron, рекламировавшей вредоносное ПО, предназначенное для кражи данных из мессенджеров Signal и Telegram. Как выяснили журналисты издания Motherboard, у истоков компании стоят бывшие игроки государственного хакерского пространства, включая печально известную компанию Hacking Team.

Итальянская компания Hacking Team, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для взлома электронной почты и прослушивания звонков и его продаже спецслужбам разных стран, получила скандальную известность после того, как сама стала жертвой взлома в 2015 году. Тогда хакер под псевдоним Финеас Фишер проник в системы компании и похитил более 400 ГБ внутренних данных, включая переписку с клиентами и исходные коды ПО. Впоследствии он обнародовал данную информацию.

Хотя на сегодняшний день связь Grey Heron и Hacking Team не совсем ясна, по словам одного из бывших сотрудников Hacking Team, пожелавшего остаться неизвестным, «имеет смысл сменить название, чтобы и дальше предлагать услуги тем клиентам, которые усомнились в компании после взлома». Одним из доказательств связи может служить и то, что маркетингом и связями с общественностью Grey Heron занимается Эрик Рабе (Eric Rabe) — директор по маркетингу Hacking Team. Кроме того, обе компании расположены в Милане.

По данным издания, в частных беседах представители Grey Heron говорили о том, что итальянское правительство разрешило компании экспортировать свои решения в страны Евросоюза , но особый интерес для производителя представляют клиенты из Европы и Северной Америки. Фирма уже представила свои продукты на двух крупных выставках индустрии безопасности, проходивших в Великобритании.

Ни Эрик Рабе, ни глава Hacking Team Давид Винченцетти (David Vincenzetti) никак не прокомментировали ситуацию.