Захаркин: «После победы сборной на ОИ-2018 настало время конкретных дел для развития хоккея в РФ»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин высказался о нынешнем составе уфимской команды, вспомнил о работе в «Югре» и порассуждал о развитии хоккея после победы сборной России на ОИ-2018.

«Салават Юлаев» по составу очень сильная команда. Сейчас у Уфы четыре великолепных звена и есть пятое, то есть команда полностью укомплектована. И поэтому, я думаю, у них очень хорошие шансы на победу в конференции. Но есть определенные вопросы по части мотивации и связи с тренером. Почему не могли выделить часть средств в течение предыдущего сезона, когда была реальная необходимость. Если бы у нас были такие возможности по приобретению игроков, как этим летом в Уфе, мы совершенно иначе и играли бы в течение всего сезона и имели совершенно другой результат.

В Уфе я прожил много лет, и там у меня остались близкие друзья. Татарстан я не знаю так хорошо. Но то, что я увидел, с чем столкнулся по работе, мне нравиться. Но в чем разница принципиальная — это руководящие органы в управлении хоккеем. В Башкирии хоккей — это расплывчато, неясно. В Татарстане — все четко и понятно. Решения профессиональны и быстро исполняются. С управленческой точки зрения — это два разных класса, причем в пользу Татарстана.

Когда цель победить на ОИ достигнута, нужно более внимательно оценить состояние хоккея в стране на всех уровнях. Например: как повысить конкурентоспособность команд в КХЛ, рассмотреть эффективность подготовки хоккеистов в ВХЛ и МХЛ, работу ДЮСШ и т. д. Я думаю, что настало время выработать план конкретных дел для дальнейшего развития хоккея в стране.

Не думаю, что хоккей в Ханты-Мансийске исчезнет, если «Югра» не будет представлена в КХЛ. Но дело в том, что, чтобы играть в лучшей лиге России, необходимы в том числе высококвалифицированные управленческие кадры. Мне бы очень хотелось, даже если команда будет играть в другой лиге, чтобы уровень профессионализма людей, управляющих хоккеем в Ханты-Мансийском округе, был выше», — отметил Захаркин.

Его слова приводит