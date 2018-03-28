Более 60 пилотов со всей страны примут участие в кольцевых гонках в Грозном

Грозный готовится принять первый этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам. Заявки на участие в заездах на автодроме «Крепость Грозная» оставили уже более 60 спортсменов.

«В этом году мы открываем сезон в апреле, примерно на месяц раньше, чем спортсмены привыкли за последние несколько лет. <> Однако уже за три недели до первого этапа официальные заявки на участие в 5 классах СМП РСКГ-2018 подали более 60 спортсменов, и мы ждем пополнения», — сообщил глава СМП «Российская серия кольцевых гонок» Олег Петриков. Его слова передаются на сайте организации.

Предполагается, что в туринге будут участвовать команды Lada Sport Rosneft на 350-сильных седанах Lada Vesta и Lukoil Racing на Audi RS3 LMS. Также на трассе будут представлены хэтчбеки SEAT Leon и Volkswagen Golf GTI.

Открытие пятого сезона турнира и первый этап состоятся в Грозном 14 и 15 апреля. Трансляции заездов будут вести телеканалы «Авто плюс» и «Матч ТВ».

Кубок страны проводится в семь этапов, которые состоятся на автодромах Нижегородской и Смоленской областей, в Подмосковье, в Татарстане и Краснодарском крае. Финал, как и открытие, пройдет в столице Чечни.