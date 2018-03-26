Москалькова держит связь с омбудсменом Кузбасса после трагедии в Кемерово

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости . Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает постоянную связь с омбудсменом Кузбасса по ситуации с пожаром в торговом центре, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

" (Москалькова) находится на постоянной связи с региональным уполномоченным", — заявили РИА Новости в пресс-службе. Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким пострадавших при пожаре.

В аппарате Москальковой отметили, что какие-либо выводы и заключения можно будет делать только после того, как следствие установит причины трагедии.

Ранее в аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой сообщали, что они находятся на связи с оперативным штабом на месте трагедии и при необходимости готовы оказать всю необходимую помощь.

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