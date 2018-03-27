Хави Мартинес — о сборной Испании: Я не из тех, кто посылает тренера

«Я знаю, что получить вызов в сборную Испании очень сложно. У нас много сильных игроков на каждую позицию. Но я сделаю все, чтоб завоевать доверие тренера.

Не буду скрывать, многие были удивлены, когда я не попал в состав команды на мартовские товарищеские матчи. Но таков футбол. Если я пропущу турнир в России, то не стану унывать. Буду еще больше работать, чтоб тренер обратил на меня внимание.

В подобных ситуациях есть два выхода — либо ты посылаешь тренера, либо продолжаешь работу. Я не из тех, кто ведет себя непристойно. Мне по душе второй вариант. Это единственный способ, который может помочь.