«Я знаю, что получить вызов в сборную Испании очень сложно. У нас много сильных игроков на каждую позицию. Но я сделаю все, чтоб завоевать доверие тренера.
Не буду скрывать, многие были удивлены, когда я не попал в состав команды на мартовские товарищеские матчи. Но таков футбол. Если я пропущу турнир в России, то не стану унывать. Буду еще больше работать, чтоб тренер обратил на меня внимание.
В подобных ситуациях есть два выхода — либо ты посылаешь тренера, либо продолжаешь работу. Я не из тех, кто ведет себя непристойно. Мне по душе второй вариант. Это единственный способ, который может помочь.
Общался ли я с Хуленом Лопетеги (наставник сборной Испании — Прим. Редакции)? Нет. Он никогда не говорит с игроками, которые не вошли в состав», — сказал Мартинес в интервью Goal.