Астрахань принимает форум Общественной палаты «Сообщество»

Дискуссии, запланированные в дни форума «Сообщество», предварит посещение детских медицинских и спортивных учреждений. Соучредитель благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» актриса Ксения Алферова и член Общественной палаты Андрей Царев познакомятся с работой областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Также они посетят научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» и центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Улитка». Гости проверят, как живут пенсионеры и инвалиды в Наримановском психоневрологическом интернате.

В свою очередь, члены Общественной палаты России Елена Истягина-Елисеева и Григорий Дрозд (чемпионом мира по тайскому боксу) проинспектируют школу олимпийского резерва имени Л. А. Тихомировой и региональный центр спортивной подготовки «Звездный». Для воспитанников центра «Звездный» будут проведены мастер-классы, в том числе с участием трехкратной чемпионки мира по гандболу Эмилии Турей. Член ОП РФ Игорь Шпектор начал свою работу в Астрахани раньше коллег — еще накануне. В течение двух дней он осмотрит объекты ЖКХ Астраханской области, в том числе жилые дома, построенные для детей-сирот, памятники архитектуры, объекты водоснабжения, очистные сооружения и другие.

Напомним, форум «Сообщество» — это площадка для встречи и конструктивного диалога гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Это место для знакомства, обмена опытом, взаимодействия представителей некоммерческого сектора друг с другом, с государственными и коммерческими структурами для создания здоровой конкуренции среди некоммерческих организаций, презентации лучших кейсов, развития системы поддержки гражданских инициатив от Общественной палаты РФ.