Ещё
Астрахань принимает форум Общественной палаты «Сообщество»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Астрахань принимает форум Общественной палаты «Сообщество» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Дискуссии, запланированные в дни форума «Сообщество», предварит посещение детских медицинских и спортивных учреждений. Соучредитель благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» актриса Ксения Алферова и член Общественной палаты Андрей Царев познакомятся с работой областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Также они посетят научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» и центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Улитка». Гости проверят, как живут пенсионеры и инвалиды в Наримановском психоневрологическом интернате.
В свою очередь, члены Общественной палаты России Елена Истягина-Елисеева и Григорий Дрозд (чемпионом мира по тайскому боксу) проинспектируют школу олимпийского резерва имени Л. А. Тихомировой и региональный центр спортивной подготовки «Звездный». Для воспитанников центра «Звездный» будут проведены мастер-классы, в том числе с участием трехкратной чемпионки мира по гандболу Эмилии Турей. Член ОП РФ Игорь Шпектор начал свою работу в Астрахани раньше коллег — еще накануне. В течение двух дней он осмотрит объекты ЖКХ Астраханской области, в том числе жилые дома, построенные для детей-сирот, памятники архитектуры, объекты водоснабжения, очистные сооружения и другие.
Напомним, форум «Сообщество» — это площадка для встречи и конструктивного диалога гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Это место для знакомства, обмена опытом, взаимодействия представителей некоммерческого сектора друг с другом, с государственными и коммерческими структурами для создания здоровой конкуренции среди некоммерческих организаций, презентации лучших кейсов, развития системы поддержки гражданских инициатив от Общественной палаты РФ.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Появилось видео признательных показаний Татьяны Водопьяновой Первую очередь нового зоопарка Перми сдадут к концу лета Красноярский клуб «Тотем» стал послом чемпионата мира по футболу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России100
Украинский спортсмен стал выступать за Россию9
Украинский спортсмен стал гражданином России
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас48
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение