Выиграй ценные призы от партнера Лиги чемпионов Nissan 

Вот-вот в еврокубках начнется самое жаркое время — совсем скоро стартуют четвертьфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы.
По случаю противостояния двух грандов официальный партнер Лиги чемпионов компания Nissan запустила конкурс с интересными призами.
Условия участия в конкурсе:
1. Правильно ответь на вопрос викторины в комментариях к посту в группах «СЭ» в ВК или Фейсбуке; 2. Сделай репост конкурсной записи с хэштегами #тысоздаешьигру #Nissan; 3. И не забудь подписаться на группу Nissan.
Вопрос звучит так:
Что объединяет Марадону ноября-1990 и Месси ноября-2017? Правильный ответ связан с Россией.
Ответ на вопрос ищи в Академии футбола Nissan по ссылке.
Всем удачи!
Оставляя комментарий под данной записью, вы принимаете условия конкурса.