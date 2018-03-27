Выиграй ценные призы от партнера Лиги чемпионов Nissan

Вот-вот в еврокубках начнется самое жаркое время — совсем скоро стартуют четвертьфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По случаю противостояния двух грандов официальный партнер Лиги чемпионов компания Nissan запустила конкурс с интересными призами.

Условия участия в конкурсе:

1. Правильно ответь на вопрос викторины в комментариях к посту в группах «СЭ» в ВК или Фейсбуке; 2. Сделай репост конкурсной записи с хэштегами #тысоздаешьигру #Nissan; 3. И не забудь подписаться на группу Nissan.

Вопрос звучит так:

Что объединяет Марадону ноября-1990 и Месси ноября-2017? Правильный ответ связан с Россией.

Ответ на вопрос ищи в Академии футбола Nissan по ссылке.

Всем удачи!

Оставляя комментарий под данной записью, вы принимаете условия конкурса.