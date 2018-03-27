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Выиграй ценные призы от партнера Лиги чемпионов Nissan
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Выиграй ценные призы от партнера Лиги чемпионов Nissan 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вот-вот в еврокубках начнется самое жаркое время — совсем скоро стартуют четвертьфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы.
По случаю противостояния двух грандов официальный партнер Лиги чемпионов компания Nissan запустила конкурс с интересными призами.
Условия участия в конкурсе:
1. Правильно ответь на вопрос викторины в комментариях к посту в группах «СЭ» в ВК или Фейсбуке; 2. Сделай репост конкурсной записи с хэштегами #тысоздаешьигру #Nissan; 3. И не забудь подписаться на группу Nissan.
Вопрос звучит так:
Что объединяет Марадону ноября-1990 и Месси ноября-2017? Правильный ответ связан с Россией.
Ответ на вопрос ищи в Академии футбола Nissan по ссылке.
Всем удачи!
Оставляя комментарий под данной записью, вы принимаете условия конкурса.
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