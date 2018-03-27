В России полностью ввели коммунальную инфраструктуру ЧМ-2018

МОСКВА, 27 мар — РИА Недвижимость. В России ввели в эксплуатацию все объекты коммунальной инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года, говорится в сообщении Минстроя

Как уточняется в нем, в министерство поступил акт ввода самого крупного инженерного инфраструктурного объекта чемпионата — водоочистных сооружений в Волгограде.

"По предоставленной регионами информации, в эксплуатацию введены все объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование спортивных сооружений чемпионата мира по футболу, последний из которых введен в эксплуатацию в Волгоградской области", — говорится в сообщении.

Как напоминается в нем, Минстрой являлся ответственным исполнителем по 29 мероприятиям в рамках подготовки инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов ЧМ-2018, в шести регионах: Волгоградской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях и Мордовии.

Среди построенных и реконструированных к чемпионату инфраструктурных объектов: водопроводы, канализационные очистные сооружения, насосные станции и сети теплоснабжения.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.