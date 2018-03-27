Азаренко — о Серене Уильямс, сыне Лео и наборе формы

Виктория Азаренко выиграла в Майами 10 матчей подряд. Счастливая мама рассказывает о возвращении, сыне Лео и новых приоритетах.

Первый четвертьфинал за два года

Виктория Азаренко постепенно возвращается к своей лучшей форме. Впервые за два года она выиграла четыре матча подряд и дошла до четвертьфинала турнира WTA. До такой стадии она не добиралась ровно два года — с турнира в Майами в 2016 году. То соревнование она выиграла, так что победная серия Виктории во Флориде насчитывает уже 10 матчей (розыгрыш-2017 она пропустила из-за рождения сына Лео, который появился на свет за два месяца до старта турнира). За четыре встречи в этом году Виктория отдала всего один сет и в целом показывает очень неплохой теннис.

В первую очередь отметим хорошее передвижение по корту, которое позволяет должным образом подходить к мячам и контролировать свои удары с задней линии. В понедельник Азаренко, пожалуй, провела лучший матч за два года и разгромила Агнешку Радваньскую — 6:2, 6:2. Мы собрали самые интересные ответы Виктории с нескольких предыдущих пресс-конференций. На них Азаренко рассуждает о своей форме, возвращении в теннис, защищённом рейтинге для мам и многом другом.

«Хочу играть в теннис и одновременно всё время быть рядом с Лео»

— Как можете оценить игру с Радваньской и чего ждёте от следующего матча, с Каролиной Плишковой? — Я играла в свой теннис. Я действовала агрессивно, при возможности ходила вперёд. Самое главное, что на протяжении всего матча я показывала стабильный теннис высокого уровня. Я этому очень рада. Что касается Плишковой, то у неё отличная подача, она сильно бьёт по мячу. Для меня этот матч станет новым вызовом. Я его с нетерпением жду.

— Вы проводите четвёртый турнир после рождения Лео. Как вам далось возвращение в тур? Как вам удаётся совмещать заботу о ребёнке с тренировками и матчами? — Ну, найти баланс довольно трудно, но мне нравится решать эту задачу. Да, я хочу проводить как можно больше времени со своим ребёнком, но при этом я хочу и играть в теннис. Нужно постоянно находить золотую середину. При этом я совсем не жалуюсь. Я могу играть и заниматься тем, что я люблю, тем, чему я посвятила 20 лет жизни. И у меня до сих пор есть цели и мечты, мне ещё многого хочется достичь.

— С каждым новым сыгранным матчем вы чувствуете, что постепенно возвращаете те ощущения, что были у вас прежде? — Да, я комфортнее ощущаю себя на корте. Мне кажется, по сравнению с Индиан-Уэллсом я значительно прибавила. Но я хочу продолжать прогрессировать и дальше. Знаю, что на это потребуется время. Приятно играть быстрые матчи. С другой стороны, тяжёлые встречи, которые тебе удаётся выигрывать, приносят больше уверенности в себе. Они позволяют вновь почувствовать соревновательный дух.

«Обсудим правило для возвращающихся в тур мам на Совете игроков»

— В теннисном сообществе идут активные разговоры о том, что Серена Уильямс должна была играть с защищённым рейтингом, поскольку пропустила более года из-за беременности. Вам не кажется, что подобная тема должна быть поднята не сейчас, а раньше? — Раньше? Если честно, я не считаю, что и сейчас стоит поднимать такой шум. После беременности в тур возвращаются единицы. А те, кто это делал раньше, в основном не входили в мировую элиту. То есть их возвращение не привлекало такого внимания, как возвращение Серены или моё собственное. Я считаю, что это очень деликатная тема. Какое-то правило надо ввести, но оно должно распространяться на всех. Допускаю, что могут быть исключения — как и в любом другом правиле. Но нельзя, чтобы оно помогало какому-то конкретному игроку. Я не говорю о Серене или о себе. Если мы посмотрим на её достижения, то, конечно, она заслуживает места в посеве, но этого же места заслуживает и любой другой игрок, который за последние 52 недели доказал, что он входит в число 32 сильнейших.

Мне хочется защитить теннисисток, которые планируют завести семью по ходу карьеры. В профессиональном спорте девушки редко становятся мамами и возвращаются к своей работе, а в теннисе это происходит ещё реже. Я хочу, чтобы теннисистки имели возможность спокойно вернуться и сыграть несколько турниров по защищённому рейтингу. Мне и Серене повезло, нам предоставляют wild card на большинство соревнований, но многим другим приходится начинать с квалификаций. Так что я выступаю за то, чтобы мамам давали играть по рейтингу, который у них был до беременности. И мне кажется, что количество турниров, позволяющих играть по этому рейтингу, должно быть больше. Всё это надо обсуждать на Совете игроков. Я в него вхожу. Надо убедиться, что у всех будут равные права. Нам потребуется время, чтобы найти идеальное решение, но хорошо, что эта тема уже была поднята. Сейчас у меня нет готового ответа, но для меня важна объективность.

«Возвращение после травмы и беременности — это совершенно разные вещи»

— Можно ли сравнивать возвращение в теннис после рождения ребёнка с возвращением после длительной травмы? — Это нельзя сравнить, это совершенно разные вещи. Психологически ты проходишь через эти два события совершенно иначе. Когда у тебя серьёзная физическая травма, то ты получаешь ещё и психологическую. Ты можешь впасть в депрессию, например, потому что не имеешь возможности заниматься любимым делом. А рождение ребёнка — это счастье. Ты возвращаешься в спорт после этого с совершенно другими приоритетами. Когда ты становишься родителем, жизнь уже не принадлежит только тебе. Так что я не стала бы это сравнивать.

— На вашем кроссовке написано имя Лео. Можете рассказать, зачем вы это сделали? — Да, имя моего сына находится и на кроссовке, и на моей майке. Я главная фанатка своего сына, вот поэтому я это и сделала! Когда я играю, мне приятно, что его имя находится непосредственно на мне — на моей одежде и обуви.

«Тяжело тем родителям, которые не видят ребёнка по 10 часов»

— Все спортсмены говорят, что ненавидят проигрывать. Но вы уже сказали про изменившиеся приоритеты. Допустимо ли говорить, что теперь поражения на корте вы воспринимаете немного иначе? — Отношение действительно меняется, потому что ты осознаёшь, что теннис в конечном итоге — это работа. И мы, спортсмены, выполняем свою работу на протяжении определённого количества времени. А быть родителем — это твоя обязанность на всю жизнь. Мой образ мыслей в каком-то смысле поменялся. Не хочу показаться сексисткой, это очень тонкий вопрос, но мне кажется, что папы и мамы немного иначе это воспринимают. Иногда я думаю о здоровье своего сына больше, чем о своём собственном.

— Уверен, что вы слышали эти слова Серены. Она сказала, что порой ей тяжело играть, когда ребёнка нет рядом. А насколько трудно вам выходить на корт и осознавать, что несколько часов вы его не увидите? — Это очень странное ощущение. Порой, когда он со мной в одной комнате, я хочу чем-то заняться для себя, но в ту же секунду понимаю, что уже скучаю по нему. Я пытаюсь найти баланс. Это непросто, потому что с момента его рождения я уже не думаю о своих нуждах. Провести два часа вдали от сына — это не так и плохо. Есть множество родителей, которые работают по 10 часов в день, вот им тяжело. Мне повезло, что я могу относительно быстро закончить свою работу и вернуться к Лео.