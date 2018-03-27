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А. Кульбачевский: Волонтеры расскажут болельщикам ЧМ-2018 в Москве об экологичном поведении
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А. Кульбачевский: Волонтеры расскажут болельщикам ЧМ-2018 в Москве об экологичном поведении 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Волонтеры будут информировать болельщиков чемпионата мира 2018 г. по футболу в Москве о нормах экологичного поведения. Об этом сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на расширенном заседании коллегии департамента.
«Мэром Москвы утвержден комплекс мер по охране окружающей среды в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Он содержит 29 мероприятий, реализуемых с 2016 по 2018 гг. Мы ожидаем значимую роль экологических волонтеров в общем волонтерском движении в поддержку чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве. Они расскажут об экологичном поведении болельщикам, о раздельном сборе отходов на стадионах и в Москве, станут своеобразными проводниками темы экологии в праздник футбола для болельщиков и гостей столицы», — сказал он.
А. Кульбачевский добавил, что в Москве волонтерское движение насчитывает около 30 тыс. человек, которые принимают участие в различных социально-значимых проектах города.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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