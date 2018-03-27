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«Шахтер» предложил Фонсеке продлить новый контракт
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«Шахтер» предложил Фонсеке продлить новый контракт 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Донецкий «Шахтер» предложил главному тренеру команды Паулу Фонсеке заключить новое соглашение с клубом.
Слова Фонсеки приводит dn.pt.
«Клуб уже предложил мне продлить контракт, мы ведем переговоры. Я пока не решил: оставаться мне или уходить. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры. Я чувствую себя более ценным в «Шахтере», мне нравится этот опыт», — сказал Фонсека.
Фонсека — кандидат на замену Венгеру
Отметим, что контракт Фонсеки с «Шахтером» заканчивается этим летом.
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