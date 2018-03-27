«Шахтер» предложил Фонсеке продлить новый контракт

Донецкий «Шахтер» предложил главному тренеру команды Паулу Фонсеке заключить новое соглашение с клубом.

Слова Фонсеки приводит dn.pt.

«Клуб уже предложил мне продлить контракт, мы ведем переговоры. Я пока не решил: оставаться мне или уходить. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры. Я чувствую себя более ценным в «Шахтере», мне нравится этот опыт», — сказал Фонсека.

Фонсека — кандидат на замену Венгеру

Отметим, что контракт Фонсеки с «Шахтером» заканчивается этим летом.