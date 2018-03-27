L'Equipe: Сборная России по футболу сейчас не представляет никакой опасности

Авторитетное французское издание L'Equipe оценило потенциал соперника перед товарищеским матчем национальной команды со сборной России по футболу, который состоится во вторник в Санкт-Петербурге.

После неожиданного поражения от Колумбии (2:3) в пятницу от подопечных Дидье Дешама требуют проявить волю и характер.

"Да, это товарищеский матч, в котором надо будет проверять нескольких игроков, но мы обязаны сыграть и на результат. Во-первых, потому что Россия, попав на ЧМ-2018 без отборочных как страна организатор, сейчас не представляет никакой опасности. Во-вторых, если Франция претендует на победу на мундиале, она просто не может себе позволить проиграть два матча к ряду", — цитирует

передовицу

L'Equipe, озаглавленную «Все поставлено на кон».

Газета отмечает, что однажды сборная Франции уже приезжала в Россию в марте 1998-го и тогда проиграла в Москве со счетом 0:1. Сборная провела очень неудачный матч, зато в июле выиграли чемпионат мира.

"Так что в Россию стоило приехать только ради того, чтобы история повторилась, — отмечает издание. — Но после такого неожиданного поражения от Колумбии в пятницу, этот матч в России вдруг приобрел и другой особый смысл. Сборная должна ответить на вопрос, что же произошло на прошлой неделе на «Стад де Франс»? Просто сбой или все гораздо серьезнее?"

По информации издания, после пятничного поражения главный тренер Дидье Дешам перетасует состав, сделав семь замен. Для целого ряда его игроков это будет последняя проверка, когда решится, вернутся ли они летом в Россию.

Напомним, что на прошлой неделе российские футболисты под руководством Станислава Черчесова дали повод для обсуждения своей текущей формы, потерпев в Москве

крупное поражение от команды Бразилии