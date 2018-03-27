L’Equipe: Сборная России сейчас не представляет никакой опасности

«Одного таланта не достаточно!» — гласит крупным шрифтом на первой полосе газеты L’Equipe. — После невразумительного матча с Колумбией (2:3) в пятницу, сегодня в Санкт-Петербурге перетасованная сборная обязана проявить волю и характер.

«Любопытный факт, — пишет газета (передовица озаглавлена — «Все поставлено на кон»), — однажды сборная Франции уже приезжала в Россию в марте 1998-го. Тогда мы проиграли в Москве 0:1, сборная провела очень неудачный матч, юный Анелька остался в запасе. Зато в июле выиграли чемпионат мира. Так что в Россию стоило приехать только ради того, чтобы история повторилась. Но после такого неожиданного поражения от Колумбии в пятницу, этот матч в России вдруг приобрел и другой особый смысл. Сборная должна ответить на вопрос, что же произошло на «Стад де Франс»? Просто сбой или все гораздо серьезнее? Да, это товарищеский матч, в котором надо будет проверять нескольких игроков, но мы обязаны сыграть и на результат. Во-первых, потому что Россия, попав на ЧМ без отборочных как страна организатор, сейчас не представляет никакой опасности. Во-вторых, если Франция претендует на победу на ЧМ, она просто не может себе позволить проиграть два матча к ряду».

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«После пятничного поражения Дешам должен перетрясти состав, по нашей информации будет сделано семь замен, — пишет L’Equipe. — Команда откажется от схемы 4-2-3-1 и сыграет как против немцев в ноябре (2:2) по схеме 4-3-3. Мбаппе — и это главный сюрприз — выйдет в центре атаки, слева сыграет Марсьяль, справа — Дембеле.

«По крайней мере для четверых это будет последняя проверка, когда решится, вернутся ли они летом в Россию. Это Антонии Мартьяль, Бенжамен Павар , Лукас Эрнандес и Виссам Бен-Йеддер. Главная интрига — войдет ли в список Мартьяль, ведь конкуренты у него тоже не лыком шиты: Коман, Фекир, Пайет. Да, Антони классно отыграл матч против Германии на левом краю, сделал голевую передачу. С другой стороны, не слишком убедительное играет в « Манчестер Юнайтед », часто в последнее остается в запасе».

Ориентировочный состав сборной Франции от L’Equipe

защитники: Лукас Эрнандес, Самюэль Умтити, Лоран Косьельни, Бенжамен Павар;