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Генконсульство РФ в Сиэтле окончательно закрылось
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Генконсульство РФ в Сиэтле окончательно закрылось 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Генеральное консульство Российской Федерации в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу, 30 марта, в 17:00 по местному времени (в 03:00 субботы по московскому времени), передает РИА Новости.
Ранее США объявили о выдворении из страны 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле до второго апреля. Таким образом, дипмиссия выполнила предписание американских властей. В ночь на понедельник будет прекращен доступ сотрудников в помещение, которое арендуется в офисном здании в центре города.
Работники дипмиссии сфотографировались на память у входной двери, где висит табличка с названием генконсульства. После этого табличку сняли со стены.
Свои действия американцы объясняют реакцией на инцидент в британском Солсбери, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон бездоказательно обвинил в атаке Москву и выслал 23 российских дипломата. РФ приняла зеркальные меры. Затем ряд стран Европы, а также США, Австралия, Грузия и Канада присоединились к скоординированной Вашингтоном и Лондоном акции по высылке дипломатов.
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