Генконсульство РФ в Сиэтле окончательно закрылось

Генеральное консульство Российской Федерации в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу, 30 марта, в 17:00 по местному времени (в 03:00 субботы по московскому времени), передает РИА Новости

Ранее США объявили о выдворении из страны 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле до второго апреля. Таким образом, дипмиссия выполнила предписание американских властей. В ночь на понедельник будет прекращен доступ сотрудников в помещение, которое арендуется в офисном здании в центре города.

Работники дипмиссии сфотографировались на память у входной двери, где висит табличка с названием генконсульства. После этого табличку сняли со стены.