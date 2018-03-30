Госдума поддерживает меры МИД РФ в ответ на высылку дипломатов

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле выдворит из страны 60 американских дипломатов и до 31 марта закроет генконсульство США в Санкт-Петербурге.

— Решение МИД России о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге и высылке аналогичного числа дипломатов — логичный ответ на развязанную вокруг нашей страны истерию из-за так называемого дела Скрипаля, — заявил глава нижней палаты парламента.

Он призвал зарубежных коллег отказаться от агрессивной риторики и необоснованных обвинений в адрес России. По словам Володина, зарубежные политики должны, наконец, понять, что эскалация международной напряженности создает серьезные угрозы для всего мира.

— Россия будет действовать симметрично. Ответные меры нашего МИД на возмутительный демарш США, Великобритании и примкнувших к ним стран зеркальны и абсолютно справедливы, — подчеркнул спикер.

Он также заверил, что Россия открыта для диалога, для конструктивного взаимодействия.