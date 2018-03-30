Ещё
Госдума поддерживает меры МИД РФ в ответ на высылку дипломатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Госдума поддерживает меры МИД РФ в ответ на высылку дипломатов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле выдворит из страны 60 американских дипломатов и до 31 марта закроет генконсульство США в Санкт-Петербурге.
— Решение МИД России о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге и высылке аналогичного числа дипломатов — логичный ответ на развязанную вокруг нашей страны истерию из-за так называемого дела Скрипаля, — заявил глава нижней палаты парламента.
Он призвал зарубежных коллег отказаться от агрессивной риторики и необоснованных обвинений в адрес России. По словам Володина, зарубежные политики должны, наконец, понять, что эскалация международной напряженности создает серьезные угрозы для всего мира.
— Россия будет действовать симметрично. Ответные меры нашего МИД на возмутительный демарш США, Великобритании и примкнувших к ним стран зеркальны и абсолютно справедливы, — подчеркнул спикер.
Он также заверил, что Россия открыта для диалога, для конструктивного взаимодействия.
Российская Газета: последние новости
В авиакатастрофе на базе ВВС Чили погибли два человека Российский военный летчик занялся в Киргизии бегом с собакой Белорусы и россияне: фотолетопись нашей дружбы
 Ещё 68 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Резцова недовольна происходящим в СБР
Российских футболистов оставили без кальяна3
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение